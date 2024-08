Apple szykuje rewolucje w iPhone’ach. Dwa nowe modele!

W najnowszym odcinku naszego podcastu komentujemy nieoficjalne informacje o nadchodzących modelach iPhone’ów 17 (Plus) i 17 Pro (Max), które wzbudzają już niemałe emocje. Co nowego przygotowało Apple w kwestii designu, technologii i wydajności? Dla kogo to będą modele? Oprócz tego, zanurzymy się w spekulacje na temat tajemniczego modelu iPhone 17 Slim, który ma zrewolucjonizować ofertę firmy. Czy smuklejszy, bardziej stylowy iPhone z jednym aparatem stanie się hitem sprzedaży? Nie zapomnimy też o długo wyczekiwanym iPhone SE 4. generacji, który, według plotek, ma być wyposażony w układ A17 Pro i obsługiwać nową funkcję Apple Intelligence – to coś, czego brakować będzie nawet w zeszłorocznych flagowcach! W odcinku usłyszycie Konrada Kozłowskiego i Patryka Koncewicza.

iPhone 17 i 17 Pro, iPhone 17 Slim oraz iPhone SE 4. generacji nadchodzą!

