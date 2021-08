iPhone 13 już 17 września, niestety będzie droższy bo drożeją chipy

Według najnowszych przecieków Apple iPhone 13 miałby trafić do sprzedaży już 17 września, co oznaczałoby, że konferencja Apple będzie miała miejsce 7 lub 14 września. Niestety nowe modele będą droższe niż ich poprzednicy, a Apple ma bardzo dobre usprawiedliwienie podwyżek.

iPhone 13 od 17 września w sklepach

Na jednej z chińskich stron pojawił się screenshot z aplikacji ecommerce, na której widać kiedy w ofercie pojawi się iPhone 13. Wynika z niego, że będzie to 17 września, czyli piątek co byłoby zgodne ze zwyczajem Apple. Oznacza to też, że konferencja, na której nowe smartfony zostaną pokazane odbędzie się we wtorek, 7 lub 14 września. Tym samym premiera nowych smartfonów jest już w zasadzie o krok i będzie miała miejsce nieco wcześniej niż w zeszłym, pandemicznym roku. Co ciekawe z tej samej aplikacji wynika, że Apple AirPods 3 pojawią się w sprzedaży 30 września. Jak zwykle jednak takie doniesienia trzeba brać z pewną rezerwą.

Niestety wygląda na to, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom, ceny nowych smartfonów nie zostaną utrzymane na takim samym poziomie jak rok temu. Nie zostaną też obniżone, a oczywiście podniesione. Doskonałą wymówką do wzrostu ceny ma być ogłoszona wczoraj podwyżka jaką szykuje TSMC dla swoich klientów. Według Digitimes, zazwyczaj dobrze poinformowanego źródła, Apple będzie musiało od stycznia 2022 zapłacić za swojej procesory od 3 do 5% więcej niż obecnie. Spółka z Cupertino raczej nie słynie z tego, że takie podwyżki bierze na siebie, tylko szybko przekłada je na swoich klientów. Niestety rekordowe zyski same się nie zrobią ;-). Z tego powodu bardzo prawdopodobne jest, że nowe modele iPhone 13 będą nieco droższe od swoich odpowiedników z zeszłego roku. Dla przypomnienia było to 799 USD/4199 PLN za podstawowy model. Przy ograniczonej podaży półprzewodników, pewnie nie tylko TSMC podniosło ceny dla Apple więc trudno oczekiwać, aby firma miała zgodzić się na niższą rentowność swojego najważniejszego produktu.

Zgodnie z zapowiedziami iPhone 13 powinien wprowadzić sporo usprawnień, począwszy od ekranu o wyższej częstotliwości odświeżania dla wszystkich modeli, mniejszego notcha, nowy procesor A15 Bionic oraz jeszcze lepsze sensory aparatów.

źródło: Digitimes