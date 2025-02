Nokia Lumia to pamiątka po próbie zaistnienia dwóch firm w trudnym świecie smartfonów. Co ciekawe, dwóch gigantów, bo Nokii i Microsoftu, niestety im się nie udało. Jednak garstka entuzjastów wciąż miło wspomina tamten okres, a ten użytkownik Reddita poszedł o krok dalej i przywrócił Lumię do życia... Tak jakby.

Jest to projekt, który łączy w sobie najlepsze cechy dwóch, uwielbianych urządzeń, tworząc coś naprawdę wyjątkowego. Redditowy modder postanowił połączyć elegancję i nowoczesność iPhone’a z kultowym designem i dawniej dość odważnym aparatem Nokii Lumia 1020. Efektem tego eksperymentu jest LumiPhone 1020 SE – urządzenie, które mogłoby być spełnieniem marzeń fanów Lumii, ale nigdy nie powstało.

iPhone Lumia 1020 to smartfon Twoich marzeń, który nigdy nie powstał

Projekt LumiPhone 1020 SE narodził się z tęsknoty za unikalnym designem i funkcjonalnością Nokii Lumia 1020. Nie było jednak mowy, aby używać czegoś tak wiekowego. Ten smartfon potrzebował nowoczesnych podzespołów i oprogramowania. Zatem czemu nie pójść od razu na całość i nie podebrać ich od Apple? Modder, znany na platformie Reddit jako OceanDepth95028, postanowił połączyć te dwa światy, tworząc hybrydowe urządzenie. Wykorzystał obudowę Lumii 1020 i wnętrze iPhone’a SE 3 generacji z 2022 roku. Dzięki temu powstał smartfon o unikalnym wyglądzie i nowoczesnych możliwościach.

OceanDepth95028; Reddit

LumiPhone 1020 SE potrzebował wielu modyfikacji, ale działa w pełni na oryginalnym oprogramowaniu iOS, oferując wszystkie funkcje dostępne dla użytkowników iPhone’a SE 3. Oznacza to, że tak długo jak będzie wspierane, urządzenie można bez problemu aktualizować do najświeższych wersji serwowanych przez Apple. Dzięki zastosowaniu oryginalnych podzespołów Apple takich, jak chip A15 Bionic, Lumia powróciła do świata żywych i to w formie szybszej niż kiedykolwiek. SE może nie są szczytem technologii, ale w pełni praktycznym urządzeniem z solidnym czasem pracy. Idealny wybór na stworzenie takiej laurki.

Efekt dla każdego, lecz wykonanie pracy wymagało wysiłku

Tworzenie LumiPhone 1020 SE to nie w kij dmuchać. Proces wymagał precyzyjnej pracy i modyfikacji zarówno obudowy, jak i komponentów wewnętrznych. Modder rozpoczął od usunięcia oryginalnego szkła ekranu iPhone’a oraz zastąpienia go szkłem z Lumii 1020, inaczej cała operacja nie miałaby kompletnie sensu. W końcu jednym z kluczowych elementów uroku Nokii jest jej prostokątny ekran. Następnie przeszczepił wyświetlacz iPhone’a SE 3 do obudowy Lumii, co wymagało dostosowania rozmiaru ekranu (iPhone'owo jest delikatnie większy) i rezygnacji z trzech przycisków Windows Phone'a. Przednia kamera została również przeniesiona, aby pasować do oryginalnego umiejscowienia w obudowie Lumii.

OceanDepth95028; Reddit

Największym wyzwaniem okazała się integracja aparatu. Oryginalny 41-megapikselowy aparat Lumii 1020 nie był kompatybilny z elektroniką iPhone’a, dlatego trzeba było po prostu wykorzystać 12-megapikselowy odpowiednik z iPhone’a SE 3. Aby zachować estetykę, umieszczono go centralnie w charakterystycznym okrągłym "oreo" jak to nazwał OceanDepth95028 aparat Lumii. Dodatkowo, przycisk z funkcją Touch ID został przeniesiony na tylną część obudowy, poniżej modułu aparatu, czyli w zasadzie na wzór wielu telefonów z Androidem (co idealnie się wpasowuje w estetykę tamtej epoki).

Jak się można było spodziewać... Wszyscy pokochali Lumię SE

Użytkownicy Reddita oczywiście pokochali tę troszkę głupkowatą, ale pełną pasji modyfikację. Modder wzbudził podziw do tego stopnia, że nawet moderator, który uważał, że temat został wprowadzony w niewłaściwym forum, zdecydował się go zostawić. Wielu z nich doceniło połączenie współczesnych funkcji iOS z klasycznym designem Lumii 1020, który wciąż ma wielu fanów ze względu na swoją unikalną estetykę i ergonomię. Dzisiaj po prostu już rynek smartfonów nie ryzykuje tak bardzo, np. pstrokatymi kolorami.

OceanDepth95028; Reddit

Choć LumiPhone 1020 SE jest jedynie projektem entuzjasty i nie trafi do masowej produkcji, jest czymś, co stanowi o pięknie sceny entuzjastów technologii. Pokazuje, że dzięki kreatywności i umiejętnościom technicznym można tworzyć unikalne urządzenia, które rozweselają, swoisty technologiczny zastój. Kiedyś naprawdę pozwalano sobie na więcej i trudno jest mi znaleźć odpowiedź, dlaczego się to wszystko tak zagubiło? Nie wierzę, że jest to tylko kwestia chęci zwiększania zarobków, bo w końcu... Co, wtedy nie chcieli zarabiać? Dlatego takie projekty jak ten czy cały kanał YouTube'owego moddera macarona, są potrzebne teraz bardziej niż kiedykolwiek w świecie techu.

Źródła: reddit, arstechnica 1, 2