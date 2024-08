Apple porzuca ten wariant specyfikacji. Powinni byli to zrobić dawno temu

Apple szykuje się do niemałego kroku naprzód: nadchodzące komputery Mac mogą otrzymać znaczący upgrade, ale czy odbędzie się to kosztem wzrostu cen urządzeń?

Apple planuje znaczącą zmianę w najnowszej linii komputerów Mac, rezygnując z oferowania modeli z 8 GB pamięci RAM. Nowe komputery Mac, które mają być wyposażone w procesory M4, będą miały co najmniej 16 GB pamięci RAM jako standard. Ta decyzja jest odpowiedzią na wieloletnie krytyki dotyczące niewystarczającej ilości pamięci RAM w podstawowych modelach MacBooków i innych komputerów Apple.

Od 2012 roku Apple oferowało swoje komputery z 8 GB pamięci RAM jako standard, co było często krytykowane przez użytkowników, zwłaszcza tych, którzy potrzebują większej mocy obliczeniowej do bardziej wymagających zadań. Nowe modele MacBooków Pro, Mac Mini i iMaców będą wyposażone w procesory M4, które mają 10 rdzeni CPU i 10 rdzeni GPU. Co ciekawe, testowane są również modele z 8 rdzeniami CPU i GPU, co sugeruje istnienie różnych wariantów procesora M4. Wszystkie te modele będą miały co najmniej 16 GB pamięci RAM, a niektóre z nich będą dostępne z 32 GB pamięci RAM.

Nadchodzące komputery Mac z minimum 16 GB pamięci RAM

Specyfikacja procesora M4 w iPadach Pro

Apple argumentowało wcześniej, że 8 GB pamięci RAM w ich komputerach jest wystarczające dzięki efektywności architektury zunifikowanej pamięci. Jednakże, wielu użytkowników, zwłaszcza profesjonalistów, uważało, że taka ilość pamięci jest niewystarczająca do bardziej zaawansowanych zadań.

Spodziewamy się, że nowe komputery Mac z procesorami M4 i co najmniej 16 GB pamięci RAM będą zaprezentowane jesienią tego roku. Apple planuje swoje coroczne wydarzenie na 10 września, podczas którego możemy zobaczyć nowe modele MacBooków Pro, Mac Mini i iMaców. Jeśli nie zostaną one zaprezentowane wtedy, można się spodziewać, że pojawią się w kolejnej rundzie wprowadzania produktów, co mogłoby nastąpić miesiąc później.