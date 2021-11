Kto posiada choć jedno urządzenie Apple ten wie, że bez Apple ID wiele nie zrobi. Opcja utworzenia lub zalogowania się na istniejące konto pojawia się już przy pierwszych uruchomieniu iPhone'a, iPada czy komputera Mac. I choć nie ma problemu z pominięciem tego kroku w czasie inicjowania urządzenia, tak do dalszego, wygodnego, jego wykorzystania będzie ono niezbędne. Tym bardziej, że Apple ID spełnia kilka podstawowych funkcji. A są nimi:

logowanie się za pomocą Apple ID podczas konfigurowania nowego urządzenia w celu automatycznego skonfigurowania wszystkich usług Apple

logowanie się do usługi iCloud w celu uaktualniania osobistej zawartości na wszystkich urządzeniach

logowanie się do usług iTunes Store, Apple Books i App Store w celu robienia zakupów i uzyskiwania dostępu do wcześniejszych zakupów

logowanie się do usług iMessage i FaceTime w celu rozmawiania i wymieniania wiadomości tekstowych ze znajomymi i rodziną

logowanie się do zewnętrznych aplikacji i stron internetowych za pomocą funkcji "Zaloguj się, używając konta Apple"

Poprzednia wersja strony logowania do Apple ID

Zarządzać kontem Apple ID można bez problemu z iPhone'a, iPada, iPoda touch czy komputera Mac. Zarówno w ustawieniach urządzenia lub z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Strona internetowa Apple ID do tej pory nie była moim ulubionym sposobem na przeglądanie informacji o koncie. A to dlatego, że była chyba projektowana w czasach, gdy samo Apple ID nie oferowało zbyt wiele. Przytłaczająca liczba grafik przysłaniających ekran i dość nieczytelne tabelki odsyłające do poszczególnych sekcji strony. Największą bolączką była dla mnie sekcja haseł do aplikacji, które umożliwiają bezpieczne logowanie się na konto podczas korzystania z aplikacji innych firm z kontem Apple ID. By się do niej dostać, trzeba było się sporo nagłówkować. Wraz z nową wersją strony wszystko się zmieniło. I to na plus.

Apple ID. Wygodna strona do zarządzania kontem Apple

Ekran logowania na stronie Apple ID uproszczono minimum. Nie ma tu już pełnoekranowych grafik. Zastąpiono je logo Apple w towarzystwie animowanych okręgów. Po zalogowaniu przywitani zostaniecie nowym ekranem głównym podzielonym na kilka sekcji:

Logowanie i zabezpieczenia to ustawienia związanymi z logowaniem się na konto, zabezpieczeniami konta, a także sposobami odzyskiwania danych w przypadku problemów z zalogowaniem się. To tu znajdują się hasła aplikacji oraz informacje o stronach wykorzystujących Apple ID do logowania się kontem Apple

Dane osobowe pozwalają zarządzać m.in. imieniem i nazwiskiem, krajem/regionem, językami i numerami telefonów oraz adresami email

Metody płatności dają możliwość zarządzania podpiętymi pod konto kartami płatniczymi używanymi do zakupów z wykorzystaniem Apple ID

Chmura rodzinna wyświetla wszystkich członków rodziny korzystających z usług iCloud

Urządzenia to lista wszystkich urządzeń, na których użytkownik zalogował się swoim kontem Apple. Nie chodzi tu wyłącznie o sprzęty Apple. Znajdziecie tu także informacje, które z nich mają skonfigurowaną funkcję Apple Pay

Prywatność pozwala przeglądać i zarządzać danymi, które decydujecie się udostępniać Apple

Nowa strona Apple ID to przejrzysty i łatwiejszy sposób przeglądania i zarządzania informacjami powiązanymi z kontem Apple. Nie da się ukryć, że wprowadzane w ostatnim czasie zmiany na stronach firmy idą w dobrym kierunku. Po odświeżeniu sklepu i Apple ID chyba czas najwyższy zabrać się za pomoc techniczną, która w niektórych przypadkach potrafi wprowadzić sporo zamieszania przy szukaniu odpowiedzi na podstawowe pytania.