Biorąc pod uwagę, że API powstało w nieco ponad 2 tygodnie i to przy współpracy dwóch firm, które do tej pory więcej dzieliło niż łączyło to jest to nie lada wyczyn. Zanim stanie się w pełni funkcjonalne minie jeszcze trochę czasu, ale może to być istotny krok wspomagający w przyszłości śledzenie potencjalnych zarażeń koronawirusem. Na pewno jednak nie będzie to remedium na obecną pandemię, a jedynie technologia wspomagająca.

Jak Apple i Google zachęcą do korzystania z tej technologii?

Jeśli tego typu technologia śledzenia kontaktów z osobami zarażonymi ma być skuteczna, to musi być jak najbardziej powszechna. To w gruncie rzeczy najtrudniejsza część, ale też nie oznacza, że nagle posiadanie smartfona stanie się obowiązkowe, nawet jeśli 50% będzie korzystać z tego rozwiązania, to i tak powinno to pomóc. W krajach rozwiniętych nie będzie to pewnie problemem. Tym bardziej, że według Apple rozwiązanie to otrzymają wszystkie urządzenia obsługujące iOS13, czyli od modelu iPhone 6S. Google natomiast będzie wymagała systemu Android 6.0 lub nowszego, czyli będą to smartfony wyprodukowane po 2015 roku. Co więcej stosowna aktualizacja zostanie zrobiona przez Google Play Services, a nie jako update systemu, dlatego będzie mogła być wykonana dla ogromnej liczby urządzeń w tym samym czasie. Sami dobrze wiecie, że poleganie na aktualizacji dostarczanej przed producenta smartfona spowodowałoby, że ta technologia nigdy nie byłaby skuteczna.