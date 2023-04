Uwaga na oszustów działających na OLX i komunikujących się przez WhatsApp. Wystarczy chwila nieuwagi by stracić oszczędności.

Popularne w Polsce serwisy sprzedażowe to nie tylko dobre miejsce na kupno lub sprzedaż wybranych produktów. To również miejsce działań oszustów, którzy sięgają po nowe sztuczki w celu wyciągnięcia danych i pieniędzy zwykłych użytkowników. Policjanci z całego kraju dostają zgłoszenia dotyczące oszustw przy pomocy portalu OLX oraz aplikacji WhatsApp. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przypominają podstawowe zasady bezpiecznych zakupów w sieci, a Policja publikuje kilka ciekawych informacji i porad związanych z działaniem oszustów na tych platformach.

Źródło: Depositphotos

Jak działają oszuści?

wystawiasz coś na OLX. Znajduje się kupiec. Odzywa się najczęściej za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Twierdzi, że kupił przedmiot i za niego zapłacił, a pieniądze możesz odebrać po wejściu w link

teraz oszust wysyła linka. Klikasz i trafiasz na stronę łudząco podobną do strony OLX. Na stronie jest formularz z prośbą o podanie danych Twojej karty i stan Twojego konta. Wypełniasz formularz

przychodzi do Ciebie SMS z banku, z kodem do autoryzacji. Nie czytasz go uważnie i wpisujesz kod do formularza. W SMS-ie jest jasno napisane, że autoryzujesz dodanie twojej karty do Google Pay lub Apple Pay. Oszust cię okrada. Płaci twoją kartą za pomocą aplikacji płatniczej lub wypłaca nią gotówkę w bankomacie

z konta znikają wszystkie oszczędności

Jak uniknąć oszustwa?

Źródło: Depositphotos

Jednocześnie Policja przedstawia kilka sposobów na utrudnienie pracy oszustom, którzy tylko czekają na odpowiedni moment, by wyczyścić konta nieświadomych osób. Choć nie ma żadnej gwarancji, że zabezpieczą nas przed kradzieżą danych lub pieniędzy, warto się do nich stosować - i to nie tylko przy robieniu zakupów w sieci:

czytaj SMS-y od banków. Zwróć uwagę na to, co autoryzujesz

poznaj zasady bezpieczeństwa swojego banku i stosuj się do nich gdy korzystasz z portali aukcyjnych

miej ograniczone zaufanie do potencjalnych kontrahentów

rozliczaj się bezpośrednio przez dany portal. Unikaj bezpośrednich transakcji. Uważaj na próby nawiązania kontaktu poza portalem, np. przez WhatsApp czy Messenger. Zobacz instrukcje płatności z OLX

oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego – tak samo jak i każdą inną stronę, również naszą. Dlatego zwracaj uwagę na adres widoczny w przeglądarce. Zobacz poradnik OLX

zwróć uwagę na poprawność językową strony, na której przekazujesz dane karty. Fałszywe strony często zawierają błędy, są napisane niegramatycznie

A co zrobić, gdy doświadczymy na własnej skórze działania oszusta i daliśmy się przez niego nabrać? Reakcja powinna być natychmiastowa - co zminimalizuje ryzyko utraty środków na kocie. W pierwszej kolejności należy:

skontaktować się ze swoim Bankiem przez infolinię

zastrzec kartę w bankowości elektronicznej lub aplikacji swojego banku. Karta w ten sposób przestanie działać również w Google Pay i Apple Pay

poinformować Policję

Stock Image from Depositphotos