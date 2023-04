Cyberataki są realnym zagrożeniem

Jak informuje Cisco, gotowość na cyberatak ma kluczowe znaczenie. Aż 74 procent polskich respondentów w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy spodziewa się incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem, który zakłóci działalność ich firmy, a nie jest tajemnicą, że brak przygotowania na takie wydarzenie może być naprawdę złe w skutkach.

59 procent respondentów z Polski stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyło incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem. W 18 procentach przypadków straty wyniosły ponad pół miliona dolarów. Z badania możemy się jednak dowiedzieć, że krajowi respondenci mogą mówić o dużym szczęściu — globalnie, aż 41 procent incydentów kończyło się szkodami szacowanymi na więcej niż 500 tys. USD.

Cyberbezpieczeństwo może być coraz bardziej naruszane

Nowoczesne firmy zwyczajnie muszą zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i danych bez względu na miejsce pracy. Raport Cisco podkreśla, że bez odpowiednich działań luki w zakresie cyberbezpieczeństwa będą się powiększać, dlatego wszystkie firmy, bez względu na wielkość, powinny przyłożyć większą wagę do zabezpieczenia swoich zasobów. W obecnych standardach hybrydowej pracy i w dobie tego, że pracownicy w większości nie przebywają już w biurze wszystkie dni w tygodniu, wszyscy coraz częściej pracują z najróżniejszych lokalizacji, łącząc się z wieloma sieciami i uzyskując dostęp do aplikacji w chmurze. Generuje to ogromne ilości danych i — przede wszystkim — stawia przed firmami nowe wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Źródło: Depositphotos

Całe szczęście świadomość konieczności podjęcia działań na rzecz zwiększenia dojrzałości cyberbezpieczeństwa jest wysoka. Według Cisco Cybersecurity Readiness Index, 87 procent polskich uczestników badania stwierdziło, że ich organizacje planują zwiększyć budżet na bezpieczeństwo cybernetyczne o co najmniej 10 procent w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Jak dokładnie przeprowadzono badania?

Jak możemy dowiedzieć się z raportu, Cisco Cybersecurity Readiness Index: Resilience in a Hybrid World mierzy przygotowanie firm w zakresie odporności cybernetycznej na nowoczesne zagrożenia. Pomiary te obejmują pięć głównych obszarów, które stanowią podstawę nowoczesnej obrony, czyli: tożsamość, urządzenia, sieć, aplikacje i dane. Łącznie składa się na nie 19 różnych kategorii rozwiązań i technologii.

Badania przeprowadzono w 27 krajach przez niezależną agencję w formie podwójnie ślepej próby. Poproszono o odpowiedzi 6700 liderów odpowiadających za cyberbezpieczeństwo w sektorze prywatnym i mieli oni wskazać, które z rozwiązań cyberbezpieczeństwa wdrożyli w firmie lub na jakim etapie jest postęp prac. Firmy zostały następnie sklasyfikowane na cztery grupy w zależności od poziomu dojrzałości ich systemów cyberbezpieczeństwa: Początkujący, Średnio Zaawansowany, Zaawansowany i Dojrzały.

Większość firm zdaje sobie sprawę z zagrożenia, ale... co z tego?

I stąd właśnie wzięły się wnioski przytoczone na samym początku: zaledwie 7 procent firm w Polsce znalazło się w grupie, której poziom cyberbezpieczeństwa można uznać za dojrzały — za to aż 72 procent jest na początkowym lub średnio zaawansowanym poziomie dojrzałości, czyli poniżej średniej. Dla porównania skali, Cisco przedstawiło również, jak sytuacja wygląda w skali globalnej. Z tej perspektywy 15 procent firm znajduje się na etapie dojrzałym, a poniżej średniej jest 53 procent przedsiębiorstw.

Przypomnijmy, iż badania dowiodły, że aż 82 procent respondentów na świecie i 74 procent w Polsce spodziewa się incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy. Przemysław Kania, Dyrektor Generalny Cisco w Polsce, komentuje:

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z największych wyzwań stojących przed polskimi firmami. Złożona sytuacja geopolityczna oraz brak wystarczającej liczby specjalistów sprawiają, że presja jest tym większa. I choć wg naszego badania zaledwie 7% firm w Polsce można uznać za w pełni gotowe na zagrożenia hybrydowego świata, to jednocześnie to samo badanie pokazuje, że firmy mają świadomość konieczności zwiększenia inwestycji i podnoszenia poziomu swojej dojrzałości w tym obszarze.

Źródło: Depositphotos

Źródło: Cisco

Stock Image from Depositphotos