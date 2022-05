Po co komu Metaverse skoro mamy Żabkę. Samoobsługowe sklepy salonami gier VR?

Żabka urosła z niewielkiego sklepiku osiedlowego do interdyscyplinarnego centrum załatwiania spraw znacznie wykraczających poza poranne zakupy. Ze sklepów z charakterystycznym zielonym płazem już od dłuższego czasu można odbierać i nadawać paczki, wypłacać gotówkę czy opłacać rachunki. W ubiegłym roku Żabka wprowadziła pierwsze sklepy pozbawione fizycznej obsługi, a dziś idzie o krok dalej, inwestując w… gry oparte na rozszerzonej rzeczywistości.

Żabka przyszłości

Jak donosi portal Wiadomości Handlowe, Żabka chce wprowadzić do swoich sklepów gry oparte na AR. Pomysł dotyczy specjalnych samoobsługowych Żabek Nano i ma na celu przyciągniecie młodszych konsumentów, swobodnie poruszających się po technologicznym świecie. Projekt jest na etapie testów pilotażowych, a jedna z placówek biorących w nim udział znajduje się na warszawskim Ursynowie. Na ten moment wiadomo o pięciu grach wykorzystujących rozszerzona rzeczywistość, które zostały przygotowane przez zewnętrznych producentów współpracujących z Żabką. Są to dość proste produkcje, polegające przykładowo na zbieraniu wirtualnych żappsów rozrzuconych po sklepie. Klienci biorący udział w pilotażu zdają relacje z poziomu przystępności usługi oraz podpowiadają jakiego rodzaju gry chcieliby zobaczyć w gamingowej ofercie polskiej sieci sklepów convenience.

Źródło: Zofia Bazak/Marek Bazak

Trzeba przyznać, że to dość nieszablonowy pomysł ze strony Żabki. Widać, że włodarze sieci starają się być na czasie i wykorzystywać technologię użytkową w celu puszczenia oczka do młodego pokolenia. To też nie pierwszy raz kiedy Żabka romansuje z graczami. Oprócz wprowadzenia do oferty doładowań do gier i usług takich jak Xbox Game Pass, organizuje także konkursy, dzięki którym po zakupie danego produktu (na przykład napoju energetycznego) zgarnąć można wirtualne bonusy. Choć gry AR same w sobie nie będą pewnie wielką atrakcją, to w połączeniu z nagrodami chociażby w postaci dodatkowych żappsów czy zniżek z pewnością przyciągną do sklepów wielu zainteresowanych. Gamingowy projekt Żabki wciąż zaledwie raczkuje, jednak jeśli testy wejdą w otwartą fazę, to z pewnością sprawdzę rozszerzoną rzeczywistość Żabki na własnej skórze.