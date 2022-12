Sprawdź, czy włączyłeś tą funkcję w iPhonie. Może i Tobie uratuje życie

Apple jest często krytykowane za promowanie swoich produktów w oparciu o „marketing strachu”, czyli przedstawianie scenariuszy, w których urządzenia z logiem nadgryzionego jabłka ratują życie użytkowników. W spotach reklamowych – najczęściej Apple Watcha – klienci Apple zwracają się bezpośrednio do producenta z podziękowaniami za dostarczanie technologii, chroniącej rodziny i bliskich przed niefortunnymi wypadkami. Jasne, nie ma co ukrywać, że to śliski sposób na promocję, ale nie oznacza to, że historie są w stu procentach wyssane z palca. Kto wie, jak potoczyłyby się losy tej kobiety, gdyby nie włączona funkcja Find My iPhone.

Nietypowa lokalizacja zwróciła uwagę rodziny

Kobieta z południowej Kalifornii wracała nocą ze świątecznego spotkania z bliskimi. Gdy po dłuższym czasie nie dawała znaku życia, rodzina zaczęła podejrzewać najgorsze scenariusze. Postanowili więc sprawdzić jej lokalizację w usłudze „Znajdź Mój iPhone”, która pokazuje przybliżone położenie sprzętów i akcesoriów od Apple.

Źródło: Depositphotos

Okazało się, że iPhone kobiety od dłuższego czasu znajduje się w dziwnym miejscu poza jezdnią. Rodzina natychmiast poinformowała służby, które na miejscu okryły, że samochód stoczył się około 60 metrów w dół zbocza. Gdy strażacy dotarli na miejsce, znaleźli ciężko ranną ofiarę we wraku samochodu. Kobieta w krytycznym stanie spędziła noc w rozbitym pojeździe i gdyby nie interwencja oraz trzeźwe myślenie bliskich, historia ta mogłaby zakończyć się w znacznie gorszy sposób.

Służby przy użyciu ciężkiego sprzętu wydobyły auto z pobocza, a kobieta podłączona pod system podtrzymywania życia trafiła do szpitala. Możemy się śmiać i kpić, że Apple gra na uczuciach swoich klientów, ale w tym wypadku iPhone faktycznie uratował użytkowniczce życie. Jeśli więc posiadacie sprzęt od Tima Cooka i spółki to sprawdźcie, czy funkcja „Znajdź” pozostaje aktywna. Nie tylko na wypadek zgubienia urządzenia, ale i na tak drastyczne ewentualności, jak powyższy przypadek.

Stock image from Depositphotos