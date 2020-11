Festiwal żenady Apple nie ustaje: do ładowarki dokup zasilacz, do etui dodatkową ochronę

Złośliwie aż ciśnie się na klawiaturę, że jeżeli chcesz mieć etui w dobrym stanie — dokup do niego dodatkową ochronę.

Ale jeżeli myśleliście że na tym już koniec, to muszę Was rozczarować. Apple będąc tak bardzo eko zaczęło kastrować produkty i dzielić je na części. Dlatego w pudełku z nowymi iPhone’ami nie znajdziemy zasilacza do ładowania. Ich wytłumaczeniem jest to, że wszyscy mamy je w domu — i faktycznie, mamy. Większość jednak ma takie z wejściem USB-A, zaś cała rodzina iPhone 12 otrzymała kable USB-C—Lightning. Śmiem wątpić, że wszyscy mają takie ładowarki pod ręką. Hitem jednak jest to, że kupując podwójną ładowarkę MagSafe Duo (a ta wyceniona została na 679 złotych) tam również znajdziemy wyłącznie kabel USB-C—Lightning. A to dla wielu oznacza kolejny wydatek 99 złotych — bo tyle trzeba zapłacić za oficjalny zasilacz 20 W z wejściem USB typu C w sklepie Apple. Dla mnie to jednak o krok za daleko, a piszę to z perspektywy wieloletniego użytkownika sprzętów firmy.