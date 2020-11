Użytkownicy skarżą się na problemy z ekranami iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro

Ekrany nowych iPhone’ów bardziej żółte niż powinny. Problem z kontrolą jakości?

Temat pojawił się kilkanaście dni temu na forum Reddit, kiedy użytkownik ValyrianStyle podzielił się zdjęciami porównującymi iPhone 12 Pro oraz iPhone 11 Pro. Wyraźnie na nich widać, że ekran tego pierwszego jest dużo cieplejszy — by nie napisać, że po prostu pożółknięty. Ale nie jest on jedynym poruszającym tę kwestię — dyskusja na temat żółtych ekranów toczyła się także na forum MacRumors, gdzie spora część rozmowy poświęcona jest kontroli jakości. I użytkownicy mówią wprost, że nie każdy ekran będzie serwował takie same kolory, a taka „gama odcieni” ma być celowym zadaniem Apple. A może nie tyle działaniem, co konsekwencją wyboru ilości produkcji, nad kontrolę jakości.