Sądowe potyczki Apple i Epic Games są komentowane na internetowych streamach

Nikogo więc specjalnie nie dziwi to, że ludzie ciekawi są co dzieje się na sali sądowej. Dostęp do rozprawy przez ograniczenia covidowe jest znacznie utrudniony — i wszystko odbywa się w formie konferencji. Konferencji, która z niewiadomych powodów była otwarta — i wpadały na nią rozwrzeszczane dzieciaki krzycząc FREE FORTNITE! Na tym jedna jeszcze nie koniec: wbrew regulaminowi który widnieje na stronie sądu (mówiącemu jasno o zakazie nagrywania, kopiowania czy transmitowania przesłuchań) — nie brakuje także ludzi, którzy na swoich kanałach streamują całą rozprawę. I choć sporo w tym wszystkim przypadkowych obserwatorów którzy chcieliby dorzucić swoje trzy grosze w temacie, to nie brakuje też internetowych celebrytów którzy chcą ogrzać się w blasku tych potyczek.

Jednym z nich jest chociażby Geoff Keighley, organizator gali Game Awards, który taką transmisję prowadził na oficjalnym kanale imprezy. Czy był to spektakularny sukces? No cóż — około 1000 widzów to nie jest mało, ale biorąc pod uwagę rozmach wydarzenia i 407 tys. subskrybentów — pokusiłbym się o stwierdzenie, że szału nie było. Keighley nie był jednak wyjątkiem — takich retransmisji było znacznie więcej, w tym jedna bezpośrednio na kanale Goldena, popularnego streamera Fortnite’a, który na bieżąco komentował wszystko co się dzieje… ale jednak pokusił się o wyciszenie głosu, by nie narazić się tamtejszemu wymiarowi sprawiedliwości. Ale choć na YouTube był grzeczny i zachowawczy — na swoim Discordzie miał trzy pokoje poświęcone trasmisji audio z sali sądowej prosto od Keighleya.