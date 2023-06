Lwia część graczy nie zdążyła jeszcze stworzyć swojej pierwszej postaci w Diablo IV – albo nawet i kupić gry – a ten streamer ma już grę za sobą i może pochwalić się tytułem pierwszej osoby, która osiągnęła 100 poziom w trybie hardcore.

Wygrał wyścig, ale nie otrzyma nagrody

Na wczorajszym streamie Rob2628 jako pierwszy wbił setny poziom w trybie softcore i trzeba przyznać, że jest to jakieś osiągniecie – zajęło mu to w końcu około 54 godziny – ale prawdziwych weteranów Diablo interesuje tylko hardcore i to ten bez możliwości odradzania bohatera po śmierci, bo nicki pierwszego tysiąca śmiałków trafią na posąg Lilith w ramach uhonorowania tego wyczynu. Pierwszym szczęśliwcem okazał się streamer o nicku cArn_, wbijając 100 poziom przy pomocy barbarzyńcy, czyli postaci, którą uznaje się za najłatwiejszą w przypadku rushowania maksymalnego poziomu.

Źródło: d4race

Niestety cArn_ będzie musiał obejść się smakiem i zadowolić jedynie zapisaniem się w historii społeczności Diablo, bo przez zmiany w regulaminie jego nick nie może trafić na posąg Lilith. Blizzard stwierdził bowiem, że dziennikarze i streamerzy nie mogą brać udziału w wyścigu, by zwykli gracze nie czuli się poszkodowani przez brak dostępu do wczesnej wersji gry. Fakt jest jednak taki, że formalnie tytuł pierwszego gracza z setnym poziomem w trybie hardcore należy do cArna_ – dodajmy, że dokonał tego przed oficjalną premierą gry. Diablo IV debiutuje bowiem 6 czerwca, ale posiadacze edycji Deluxe i Ultimate mogli rozpocząć zabawę 4 dni wcześniej.