W tym krótki poradniku znajdziecie instrukcje nagrywania ekranu na telefonie iPhone lub iPadzie. Wystarczy kilka kroków, by zawartość ekranu nagrała się na wideo, które można wysłać do znajomych.

Nagrywanie wideo z poziomu iPhone'a nie jest niczym nowym i odkrywczym - wystarczy aplikacja Aparat by uchwycić najciekawsze momenty z naszego życia. Jednak czasem potrzebne jest nagranie tego, co widzimy na samym ekranie smartfona. Kiedyś sięgało się po zewnętrzne aplikacje, od wydania iOS 11 kilka lat temu wystarczy jeden przycisk. A po co w ogóle nagrywać ekran? Np. by pokazać coś znajomym, wytłumaczyć im w jaki sposób działa jakaś funkcja, lub może być częścią naszej pracy, gdzie dzielimy się informacjami przechowywanymi w telefonie - wideo jest znacznie wygodniejsze niż tworzenie kilku czy kilkunastu zrzutów ekranu i wysyłanie ich do innych osób. Zastanawiasz się więc jak nagrać wideo ekranu wprost z iPhone'a i to bez konieczności odwiedzania App Store? Potrzebne ci będzie wyłącznie Centrum sterowania i kilka prostych kroków.

Do nagrania ekranu potrzebne będzie skorzystanie z funkcji "Nagranie z ekranu", która dostępna jest z poziomu Centrum sterowania. Centrum Sterowania, jak sama nazwa wskazuje, zapewnia błyskawiczny dostęp do najczęściej używanych funkcji. Centrum sterowania pozwala szybko zrobić zdjęcie, włączyć sieć Wi-Fi, sterować urządzeniem Apple TV i wiele innych rzeczy. W zależności od posiadanego modelu telefonu iPhone, Centrum to wywołuje się w nieco inny sposób:

iPhone X lub nowszy

Aby otworzyć centrum sterowania, przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu.

Aby zamknąć centrum sterowania, przesuń palcem w górę od dołu ekranu lub stuknij ekran.

iPhone SE oraz iPhone 8 i starsze

Aby otworzyć centrum sterowania, przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu.

Aby zamknąć centrum sterowania, wykonaj gest machnięcia w dół, stuknij górną krawędź ekranu lub naciśnij przycisk Początek.

Jak nagrać ekran w iPhone'a lub iPada?

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Centrum sterowania, a następnie stuknij przycisk Dodaj obok pozycji Nagranie z ekranu. Otwórz Centrum sterowania na iPhonie lub iPadzie. Stuknij szary przycisk Nagraj (szara ikona nagrywania), a następnie poczekaj na trzysekundowe odliczanie. Wyjdź z centrum sterowania, aby nagrać ekran. Aby zatrzymać nagrywanie, otwórz Centrum sterowania, a następnie stuknij czerwony przycisk Nagrywaj (czerwona ikona nagrywania). Możesz też stuknąć czerwony pasek stanu u góry ekranu i stuknąć opcję Zatrzymaj. Przejdź do aplikacji Zdjęcia i wybierz nagranie z ekranu - z poziomu aplikacji można je również edytować

Opisany powyżej proces nagrywania ekranuj jest banalnie prosty i polega głównie na wyborze odpowiednich opcji w systemie. Po nagraniu filmu można go dowolnie edytować i dostosowywać do własnych potrzeb - z poziomu telefonu. Można zmieniać kadrowanie, wyciąć niepotrzebne fragmenty, poprawić niektóre parametry (jasność, kontrast, cienie, itp). Można też zastosować przygotowane przez Apple filtry. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i umiejętności korzystania z wbudowanego narzędzia edycji wideo. Bez problemu takie wideo wyeksportujecie do zewnętrznych aplikacji lub prześlecie je dalej - czy to przez komunikator, pocztę elektroniczną, na dysk w chmurze lub bezpośrednio na inne urządzenie dzięki technologii AirDrop.