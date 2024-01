Apple Car Play 2.0 w pierwszych autach już w tym roku

Nowa generacja Apple Car Play zapowiadana jest już od niemal 2 lat, ale wygląda na to, że w tym roku wreszcie doczekamy się pierwszych samochodów z tym rozwiązaniem i to już niebawem.

Apple Car Play 2.0 coraz bliżej

W wersji beta systemu iOS 17.4 pojawiły się wpisy dotyczące aplikacji dedykowanych stricte usłudze Car Play 2.0, która w zamyśle Apple ma przejąć pełne zarządzanie systemami inforozrywki w samochodzie. Car Play 2.0 ma być pod wieloma względami podobny do Android Automotive, czyli zamiast ograniczać się do oferowania mediów oraz nawigacji, będzie też odpowiadać za sterowanie typowo samochodowymi systemami. Zaliczyć można do nich np. wbudowane kamery, proces ładowania w przypadku aut elektrycznych, operowanie klimatyzacją czy nawet podając ciśnienie w oponach. Między innymi tego dotyczą w głównej mierze nowe aplikacje, które pojawią się w ramach iOS 17.4.

Finalna wersja tego systemu ma pojawić się w okolicach marca, czyli niemal dokładnie 10 lat po tym jak Car Play debiutował w systemie iOS. Wtedy też można spodziewać się pierwszych ogłoszeń wśród producentów samochodów, którzy zdecydowali się na wsparcie Car Play 2.0. Nie wszystkie firmy są skłonne do oddawania swoich kompetencji w ręce technologicznego giganta, ale wśród pierwszych firm ma być Porsche oraz Aston Martin. Co ciekawe pojawiła się również plotka, że aby zapewnić lepsze działania systemu (mniejsze opóźnienia), samochody te mogą posiadać wbudowany układ od Apple, który będzie bezpośrednio łączył się z systemami w samochodzie. W takim wypadku Apple jeszcze na tym zarobi sprzedając dodatkowy sprzęt.

To jednak tylko plotka. Póki co wedle założeń, Car Play 2.o ma działać podobnie jak obecny system, co oznacza, że to nasz telefon będzie faktycznym sercem centrum multimedialnego naszego samochodu. Szczegóły poznamy zapewne podczas premiery tego rozwiązania, jeśli nie w marcu, to na pewno już podczas targów WWDC, które zazwyczaj odbywają się przed wakacjami.