Na tę funkcję w Mapach Google czekam od wieków, pojawiła się w Car Play

Mapom Google działających w ramach Android Auto lub Apple Car Play brakuje jednej ważnej rzeczy. Nie pokazują one ograniczenia prędkości na danym odcinku drogi. Jest jednak szansa, że po latach testów wreszcie się to zmieni na stałe.

Ograniczenia prędkości w Mapach Google

Na temat ograniczeń prędkości w Mapach Google pisałem już pewnie kilkanaście razy. W widoku na ekranie smartfona taka informacja jest już dostępna od kilku lat, ale nadal brakuje jej w ramach Android Auto lub Apple Car Play. Od paru lat okazjonalnie pojawiają się w sieci screenshoty użytkowników, którym ograniczenia pojawiły się na ekranie, ale nigdy na stałe. To jedna z największych porażek Google, bo tego typu funkcjonalność w innych nawigacjach jest standardem i to nie od roku czy dwóch, ale od ponad 10 lat. Drugim brakiem jest pokazywanie aktualnej prędkości, ale na to też chyba nie ma co liczyć.

Jest jednak jedna jaskółka, która daje nadzieje na zmiany. Jeden z polskich użytkowników platformy X (wcześniej Twitter) pochwalił się, że w jego Mapach Google wyświetlanych w ramach funkcji Car Play na ekranie samochodu wreszcie pojawiły się ograniczenia prędkości. Implementacja nie wygląda może zbyt nowocześnie, ale przynajmniej znaczek jest wyraźny i dobrze widoczny. Nie ma go jeszcze u mnie, ale jak się pojawi to na pewno dam Wam znać. To być może pokłosie tego, że Apple wprowadziło ograniczenia prędkości do swoich map kilka miesięcy temu. Może dlatego Google najpierw wprowadza tę zmianę u konkurencji, zamiast w swojej własnej aplikacji ale nie tracę nadziei, że doczekamy się tego rozwiązania również w ramach Android Auto. Nie powinno być trudne w implementacji.

Waze, który też należy do Google dysponuje odpowiednią bazą danych, więc wprowadzenie odpowiednich informacji do Map Google nie powinno stanowić problemu. Wydaje się, że największym wyzwaniem jest takie przeprojektowanie interfejsu graficznego aby zachował swoją spójność. Google bardzo niechętnie wprowadza jakiekolwiek zmiany w swojej nawigacji, dlatego w ramach Car Play/Android Auto nadal nie możemy też zgłaszać zdarzeń na drodze. To o tyle smutne, że w widoku map na smartfonie, który często ma mniejszy ekran niż samochód, takie przyciski znalazły swoje miejsce. Miejmy jednak nadzieje, że powyższy obrazek to zapowiedź większych zmian, których doczekamy się nie tylko w Car Play.