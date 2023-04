Na Twoim MacBooku są dokumenty dotyczące Bitcoina. Co łączy Apple z krypto?

Whitepaper Bitcoina w każdym macOS od 2018 roku. O co tu chodzi?

Andy Baio, programista i twórca Waxy.org, dokonał przypadkowo ciekawego odkrycia, które rozpoczęło ogromną falę spekulacji. Przeszukując pliki swojego MacBooka w celu zdiagnozowania problemu z drukarką natrafił na dokument PDF, który jest... whitepaperem Bitcoina autorstwa Satoshiego Nakamoto.

Jeśli nie wiecie czym jest whitepaper, to spieszę z wytłumaczeniem — jest to dokument zawierający analizę danego produktu, usługi, technologii lub programu. Baio podekscytowany swoim odkryciem postanowił poprosić kilkunastu swoich przyjaciół korzystających z komputerów działających na macOS o zweryfikowanie obecności dokumentów dotyczących Bitcoina — i faktycznie, okazało się, że whitepaper BTC znajduje się w każdej wersji systemu macOS wydanej od 2018 roku. Pierwszy raz pojawiło się to w macOS Mojave (10.14.0) i jest dostępne również w obecnej, czyli Ventura (13.3). Dokumentu Satoshiego Nakamoto nie znajdziecie jednak w High Sierra (10.13) ani w żadnej wcześniejszej wersji.

Masz MacBooka? Możesz sam to sprawdzić

Andy Baio udostępnił komendę, którą musicie wpisać w Terminalu, żeby whitepaper kryptowaluty wyświetlił się przed Waszymi oczami. Jest ona następująca:

open /System/Library/Image\ Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

Kiedy wpiszecie tę komendę i klikniecie enter, PDF sam się otworzy. Możecie dotrzeć do tego również inną, chociaż zdecydowanie dłuższą drogą. Najpierw powinniście otworzyć Finder i kliknąć Macintosh HD, następnie idźcie ścieżką System -> Biblioteki -> Image Capture -> Devices. W tym miejscu musicie kliknąć prawym przyciskiem myszy lub dwoma palcami na touchpadzie na plik VirtualScanner.app i wybrać opcję „Pokaż zawartość pakietu”. Teraz wejdźcie w folder Contents, następnie Resources i voilà — przed Wami znajduje się plik simpledoc.pdf, który jest tym właśnie whitepaperem.

Baio informuje również, że w Image Capture plik dotyczący Bitcoina jest używany jako przykładowy dokument dla urządzenia o nazwie „Virtual Scanner II”, które jest domyślnie ukryte lub nie jest zainstalowane u wszystkich użytkowników. Nie jest do końca jasne, dlaczego tak jest i do czego właściwie służy — Reid Beels zasugerował jednak, że może odpowiadać to za funkcję „Importuj z iPhone'a”. W Image Capture możecie więc wybrać opcję Virtual Scanner II, o ile jest ona u Was dostępna, a w szczegółach musicie ustawić Media na „Dokument”, a DPI mediów ustawić na wartość 72. Wtedy zobaczycie podgląd pierwszej strony artykułu Bitcoin.

Dlaczego dokument o Bitcoinie znajduje się w plikach Apple?

Zastanówmy się jednak, co w ogóle może to oznaczać. Oczywiście po odkryciu Baio sieć zalało całe mnóstwo spekulacji, sugerujących nawet, że Apple (podobnie jak Tesla Elona Muska) zainwestowało mnóstwo pieniędzy w kryptowalutę i mając na uwadze obecną sytuację na rynku cyfrowych walut, firma chciała w ten sposób podbić wartość, żeby nie być na minusie. To oczywiście czysta abstrakcja, chociaż takie teorie spiskowe raczej nikogo specjalnie nie dziwią.

Inni uważali, że był to żart jakiegoś programisty, który dopiero teraz został odkryty. Swoją refleksją na ten temat podzielił się również sam Baio, który zasugerował, że mógł być to plik testowy — to w końcu wielostronicowy PDF o wielkości zaledwie 184 KB, a sama nazwa pliku to w końcu simpledoc.pdf. W tym momencie więc można raczej się rozejść i przestać doszukiwać się większego znaczenia, chociaż wiadomo — do kiedy samo Apple nie zabierze głosu, to tajemnica trwa w najlepsze.

