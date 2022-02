Authorised czy Premium? Różnice między „polskimi salonami” Apple

Zacznijmy od tego, że w Polsce nie ma Apple Store. Wszelkie sklepy wykorzystujące logo nadgryzionego jabłka oraz różne kombinacje „i” w nazwie, to prywatne podmioty, które sprzedają produkty marki pod nadzorem Apple. Jeśli kiedykolwiek dokonywałeś zakupów tych sprzętów w polskich elektromarketach to na pewno zauważyłeś, że niektóre posiadają oznaczenia Authorised Apple Reseller oraz Apple Premium Reseller. Czy dla użytkownika te nazwy mają jakieś znaczenie? Postaram się to wyjaśnić.

Nie, autoryzowani sprzedawcy to nie Apple Store

Wielokrotnie spotkałem się z opinią – a wręcz przekonaniem – że przecież w Polsce funkcjonują salony Apple w postaci iDream, Cortland czy iSpot. Byłem także świadkiem sytuacji, podczas której oburzeni klienci mieszali z błotem pracowników resellerów, ponieważ Ci nie byli w stanie zapewnić im rozwiązań oferowanych przez Apple Store. Dlatego wyjaśnijmy, czym są polskie salony oferujące produkty od Apple.

Posłużmy się zakładką do lokalizowania sprzedawców dostępną na stronie producenta. Po wpisaniu miasta – w tym przypadku Wrocławia – ukazuje się lista autoryzowanych sprzedawców znajdujących się w okolicy. Są tam zarówno duże elektromarkety takie jak Media Markt czy RTV euro AGD oraz salony iSpot i Cortland oznaczone przypinką „premium”. Niżej Apple wyjaśnia, co oznacza ten termin:

„Apple Premium Resellers zostali uznani przez firmę Apple za zapewniających najwyższy poziom obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, serwisu i wsparcia Apple.”

Źródło: Apple

Mówiąc prościej, Premium Resellerzy mają zapewnić doświadczenie najbardziej zbliżone do oficjalnego salonu Apple. Przejawia się to przede wszystkim w wyglądzie salonów. W Polsce jedynie trzy podmioty posiadają status Premium Resellera. Jest to Cortland, iSpot oraz iDream. Zwróćcie uwagę, że salony wszystkich trzech firm wyglądają niemalże identycznie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ muszą one spełniać wymogi Apple, począwszy od ekspozycji produktów, przez materiały reklamowe aż po używane w salonach meble. Nie bez znaczenia jest także wielkość salonów, które muszą spełniać określone warunki, aby otrzymać status Premium. Każdy z aspektów wystroju jest audytowany przez Apple według ścisłych wytycznych. Autoryzowani sprzedawcy mają w tej kwestii więcej swobody. Posiadają dostęp do materiałów reklamowych od Apple, ale kwestia ekspozycji leży już we gestii podmiotu.

No dobra, a jakie to ma znaczenie dla klienta?

Odnosząc się do definicji podanej przez Apple wywnioskować można, że od pracowników Premium Resellerów powinno oczekiwać się większej wiedzy i znajomości ekosystemu oraz zaangażowania w proces kompleksowego doradztwa. Apple szczególnie zaznacza rozwiązania serwisowe. W tym przypadku różnice dla klienta są dość istotne. Należy pamiętać, że Premium Resellerzy posiadają również certyfikowane przez Apple serwisy. W przypadku usterki urządzenia klientowi przysługuje roczna gwarancja od Apple. Nawet jeśli zakupiłeś sprzęt poza oficjalnymi kanałami dystrybucji to i tak możesz zgłosić roszczenia z tytułu gwarancji pod warunkiem, że sprzęt dalej znajduje się w zakresie pierwszego roku gwarancji od Apple. Po wygaśnięciu gwarancji możesz dalej skorzystać z regulowanej polskim prawem konsumenckim rękojmi, ale sprzęt musi trafić w ręce sprzedawcy, i to w jego zakresie podejmowana jest naprawa. Jeśli zatem zakupiłeś sprzęt u sprzedawcy Premium, to naprawy z tytułu gwarancji i rękojmi będą odbywały się w serwisie autoryzowanym przez Apple.

Zarówno salony oznaczone jako Authorised Apple Reseller jak i Apple Premium Resseler nie mają bezpośredniego powiązania z Apple Store. Warto o tym pamiętać. Jeśli zrobisz zakupy przez oficjalną stronę lub aplikację Apple, nie będziesz mógł odebrać zamówienia u autoryzowanych polskich sprzedawców. To samo tyczy się zwrotów. Realizowane są one wyłącznie drogą wysyłkową. No, chyba że odwiedzisz oficjalny Apple Store.

Polska dystrybucja jest pełna niejasności

Winę za nieporozumienia wynikające z nieprecyzyjnego nazewnictwa ponosi Apple. Będąc niedzielnym użytkownikiem, łatwo można pogubić się w tych wszystkich nazwach, zwłaszcza że po wpisaniu frazy Apple Store w Google wyświetlają się lokalizacje najbliższych autoryzowanych sprzedawców, którzy siłą rzeczy nie są w stanie zapewnić wszystkich usług oferowanych przez oficjalne sklepy, co prowadzi do nieprzyjemnych sytuacji między klientami a pracownikami resellerów. Witryna producenta także powinna być opatrzona stosownymi informacjami na temat usług i produktów niedostępnych poza Apple Store.

Podsumowując, Authorised Apple Reseller to podmiot handlujący zazwyczaj szeroko pojętą elektroniką – w tym produktami Apple – który posiada dostęp do autoryzowanej dystrybucji sprzętu, jednak nie skupia swojej działalności tylko i wyłącznie na tej marce. Apple Premium Resseler to salony imitujące oficjalne sklepy, podlegające ostrzejszej kontroli ze strony Apple, funkcjonujące według standardu obsługi producenta. Ponadto posiadają standaryzowane wytyczne wizualne i pracowników nakierowanych na kompleksowe doradztwo w zakresie produktów Apple oraz kompatybilnych akcesoriów firm trzecich.