Apple powstryzmało oszukańcze transakcje o wartości ponad półtora miliarda dolarów

Jeżeli uważanie śledzicie rynek technologii, to prawdopodobnie doskonale wiecie jak ogromne pieniądze leżą w rynku mobilnym. I nie ważne czy mowa tu o aplikacjach czy grach — te potrafią przynosić twórcom miliony dolarów. Jak na dłoni widać to chociażby w przewidywaniach dla rynku gier wideo. Według analityków te na smartfony i tablety przyniosą 103,5 miliardów dolarów zysków w 2022 — tymczasem konsolowe produkcje tylko 58,6 miliardów, komputerowe (rozumiane jako pełne, instalowane / sprzedawane w pudełkach) tylko 38,7 miliardów. Nikogo więc specjalnie nie powinno dziwić, że rynek ten interesuje nie tylko twórców, ale także przestępców którzy chcieliby się obłowić na nieuwadze / naiwności użytkowników. Apple regularnie chwali się tym, jak trzyma nad tym pieczę i chroni użytkowników. W najnowszej informacji prasowej chwali się ogromnymi liczbami, bo jak twierdzi gigant z Cupertino:

Sprawcy oszustw internetowych stale udoskonalają swoje metody, co często utrudnia rozpoznanie ich schematów. Dlatego właśnie Apple nieustannie doskonali swoje procesy, tworzy nowe i opracowuje rozwiązania, które pozwalają stawić czoła tym zagrożeniom.

Dziś firma Apple publikuje coroczną aktualizację analizy: W 2021 r. Apple ochroniło klientów przed transakcjami o wartości niemal 1,5 miliarda dolarów, które mogły zostać dokonane przez oszustów, oraz powstrzymała ponad 1,6 miliona ryzykownych i podatnych na nadużycia aplikacji oraz ich aktualizacji przed wyłudzaniem pieniędzy od użytkowników. Działania Apple mające na celu zapobieganie oszustwom w App Store i ograniczanie ich liczby wymagają ciągłego monitorowania i czujności wielu zespołów. Od etapu recenzowania aplikacji przed wpuszczeniem jej do sklepu, po wykrywanie oszustw - nieustanne zaangażowanie Apple w ochronę użytkowników przed nieuczciwymi działaniami aplikacji po raz kolejny dowodzi, dlaczego niezależni, uznani eksperci ds. bezpieczeństwa twierdzą, że App Store jest najbezpieczniejszym miejscem do wyszukiwania i pobierania aplikacji.

Jeżeli pamiętacie analogiczne dane z poprzedniego roku (zobacz: Apple chwali się jak bezpieczny jest App Store. Co innego im pozostało?) to prawdopodobnie też zwróciliście uwagę na to, że ta porażająca suma związana z potencjalnie niebezpiecznymi transakcjami pozostała bez zmian. Znacznie wzrosły jednak odrzucenia aplikacji ze względu na... potencjalne naruszenie prywatności użytkowników. Z platformy zniknęło też blisko dwa razy więcej kont developerów.

Jeśli konta programistów są wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem w sposób podstępny lub szczególnie rażący, konto użytkownika Apple Developer Program, który dopuścił się naruszenia, zostaje usunięte. Podczas gdy takie osoby lub podmioty stosują wyrafinowane techniki w celu ukrycia swoich działań, firma Apple dba o to, aby konta z nimi powiązane były szybko kasowane. W wyniku tych działań w 2021 roku Apple zablokowało ponad 802 000 kont programistów. Dodatkowe 153 000 rejestracji programistów zostało odrzuconych z powodu obaw o oszustwo, co uniemożliwiło przestępcom wprowadzenie aplikacji do sklepu.

Jak widać — lata mijają, a liczby są równie ogromne. Przestępcy się nie poddają. Dlatego bądźcie czujni, pobierajcie aplikacje z głową i uważajcie jakie zgody i uprawnienia im przyznajecie. Nie od dziś wiadomo, że mimo wszelkich starań operatorów sklepów — przestępcy i tak znajdują sposób, by dobrać się do danych i pieniędzy niczego nie świadomych użytkowników.

Źródło