Aplikacje z życzeniami i kartkami – jak szybko i efektownie złożyć życzenia?

Święta, urodziny, rocznice czy spontaniczne „hej, myślę o Tobie” – okazji do wysyłania życzeń i kartek jest mnóstwo. Ale umówmy się, nie każdy ma czas, żeby godzinami przeszukiwać internet w poszukiwaniu idealnych słów czy motywów. Z pomocą przychodzą aplikacje z życzeniami i kartkami, które mogą zaoszczędzić Twój czas, a jednocześnie pomóc stworzyć coś oryginalnego i od serca. Dziś przejrzymy dostępne rozwiązania na Android oraz iOS, które sprawią, że wysyłanie życzeń stanie się dziecinnie proste... ale nie banalne.

Życzenia Świąteczne (Android, iOS)

To jedna z tych aplikacji, które ułatwiają życie, kiedy potrzebujesz szybko wysłać życzenia, zwłaszcza na święta. Znajdziesz tu gotowe teksty, zarówno te bardziej klasyczne, jak i nowoczesne. Aplikacja umożliwia łatwe skopiowanie treści i wysłanie jej SMS-em, mailem lub przez komunikator. Idealna, kiedy masz chwilę przerwy i chcesz „odhaczyć” świąteczny obowiązek, ale wciąż z klasą.

Kartki Świąteczne (Android)

Chcesz postawić na coś bardziej wizualnego? Ta aplikacja pozwoli Ci stworzyć elektroniczne kartki z życzeniami, które oprócz tekstu posiadają też odpowiednią oprawę graficzną. Możesz wybrać spośród wielu szablonów i dodać własny tekst, co daje sporo możliwości personalizacji. Gotową kartkę można wysłać prosto z aplikacji na maila lub przez media społecznościowe. Fajna opcja, jeśli chcesz wysłać coś więcej niż sam tekst.

Canva (Android, iOS)

Canva to nie tylko aplikacja do projektowania grafik, ale też świetne narzędzie do tworzenia kartek na każdą okazję. Bogata biblioteka szablonów sprawia, że możesz stworzyć kartkę dosłownie w kilka minut. A jeśli masz ochotę na coś bardziej autorskiego – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pobawić się kolorami, czcionkami i zdjęciami. Gotową kartkę można wysłać online lub wydrukować.

TouchNote (Android, iOS)

Wyobraź sobie, że robisz zdjęcie i za chwilę zamieniasz je w pocztówkę, którą możesz przesłać do Twoich bliskich. Brzmi jak magia? To właśnie TouchNote. Aplikacja pozwala na projektowanie kartek pocztowych z własnymi zdjęciami i życzeniami, które następnie można wydrukować i wysłać w formie fizycznej. Idealna opcja, jeśli chcesz dodać odrobinę retro klimatu – bo dziś chyba mało kto wysyła już tradycyjne pocztówki...

JibJab (Android, iOS)

Jeżeli masz ochotę na coś mniej formalnego i bardziej „na luzie”, JibJab jest dla Ciebie. Aplikacja pozwala na tworzenie zabawnych animowanych kartek z wykorzystaniem Twojego zdjęcia. Możesz wcielić się w tańczącego elfa, Mikołaja czy inne świąteczne postacie. Jest śmiesznie, jest efektownie i na pewno nikt nie zapomni takiej kartki.

Dlaczego warto korzystać z aplikacji z życzeniami?

Czasy, kiedy ręcznie pisane kartki były standardem, już dawno minęły. Dziś chyba mało kto poświęca czas na coś takiego, ale to nie znaczy, że trzeba rezygnować z oryginalności. Aplikacje z życzeniami i kartkami łączą dwie cechy – pozwalają zaoszczędzić czas, a jednocześnie dają pole do kreatywności. No i gotową kartkę w ciągu kilku sekund można wysłać za pomocą komunikatora, sms-a lub maila. Taką pocztówkę możesz wysłać kartkę dosłownie z każdego miejsca na świecie. W kilka minut masz gotowe życzenia, które wyślesz do dawno niewidzianej cioci lub znajomych.

Niezależnie od tego, czy jesteś zwolennikiem klasycznych świątecznych życzeń, czy może preferujesz coś bardziej na luzie – opcji jest naprawdę dużo, zarówno w Google Play, jak i App Store. Aplikacje takie jak Życzenia Świąteczne, Kartki Świąteczne czy wszechstronna Canva sprawiają, że wysyłanie życzeń jest proste, szybkie i efektowne. Nie ma wymówek – w tym roku wszyscy mogą dostać od Ciebie życzenia, a Ty nie musisz myśleć o kopertach, znaczkach i kreatywnych wierszykach.

