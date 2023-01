Która aplikacja z ofertami mieszkań na wynajem jest najlepsza? Znamy odpowiedź

Polscy konsumenci mają do dyspozycji sporo aplikacji, które pozwalają przeglądać oferty mieszkań na wynajem. Ale która z nich jest najlepsza? Trudnej sztuki ocenienia tego faktu podjęła się firma Symetria, która użyła do tego własnego narzędzia UX Index Piramid: z jego pomocą udało się wyodrębnić konkretne wskaźniki użyteczności oraz zadowolenia konsumentów.

Wśród testowanych aplikacji znalazły się takie propozycje jak Gratka, Morizon, Sprzedajemy, Domiporta, Lento, Otodom oraz OLX. W badaniu ujęto dane z dziesięciodniowego audytu. Jak wynika z raportu firmy Symetria, najlepszym narzędziem okazała się aplikacja Otodom, która - biorąc pod uwagę wszystkie ujęte wskaźniki - może pochwalić się wynikiem na poziomie ponad 87 proc. Drugie miejsce przypadło w udziale Gratce, która zanotowała zauważalnie gorszy wynik na poziomie 72 proc. Natomiast stawkę trójki najlepszych zamknął Morizon, który osiągnął 69 proc. punktów.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że bój o trzecie miejsce w rankingu odbył się się w naprawdę wyrównanych warunkach: różnica między trzecim, czwartym, a piątym miejscem była wręcz minimalna. W badaniu podzielono progi punktowe na konkretne wywoływane efekty: Otodom przekroczył próg przywiązania, czyli jest dobry na tyle, że użytkownik zwyczajnie sięgnie po ten program jeszcze raz ze względu na jego pozytywne dla niego cechy wspomagające sentyment. Niewiele brakło, a Otodom przekroczyłby "próg radości", który zazwyczaj nie jest osiągalny przez programy, które są wykorzystywane do takich przyziemnych rzeczy, jak szukanie mieszkania na wynajem.

Jakie aplikacje lubimy najbardziej? Proste, ale bogate w funkcje

Jestem zaskoczony, że "kafle" dalej trzymają się całkiem nieźle w świadomości użytkowników: filtry powinny być ułożone właśnie w takiej formie. Dodatkowo, kafelków nie może być zbyt wiele, gdyż psuje to bardzo prosty odbiór tego, co znajduje się na ekranie. Oznaczenia w takich warunkach są widoczne najlepiej, a wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z większym obłożeniem informacje, lepiej sprawdzają się widoki tradycyjnych list.

Personalizacja wyboru przy wynajmie mieszkań jest kluczem, bo mało jest takich spraw, które tak bardzo nas różnią, jak potrzeby związane z mieszkaniem

Radosław Pawlak - Symetria UX-PM

Użytkownicy uwielbiają spore możliwości personalizacji ofert przede wszystkim dlatego, że wynajem mieszkania jest bardzo poważną decyzją i "uwiązanie się" długą umową oznacza konieczność pogodzenia się z pewnymi mankamentami, jeżeli nie weźmiemy ich pod uwagę na samym początku poszukiwań. Bardzo istotne jest to, aby użytkownik mógł odnieść lokalizację mieszkania w stosunku do innych obiektów, które znajdują się w najbliższej okolicy. Co więcej, wymagane jest to, aby w bardzo dobrze wyeksponowanym miejscu znajdował się kontakt z osobą wystawiającą ofertę mieszkania.

Co wzbudziło największe wątpliwości użytkowników programów służących do przeglądania ofert mieszkań na wynajem? To przede wszystkim kwestia dodatkowych kosztów, z którymi musi liczyć się wynajmujący. Użytkownicy czuli się oszukani najbardziej, gdy mimo ustawienia określonych filtrów cenowych, znajdowali oferty, które zawierały w sobie dodatkowe koszty znacznie przewyższające ustawione "widełki". Nie jest to jednak nic dziwnego, bowiem użytkownicy w trakcie obcowania z programami prezentującymi oferty cenią sobie czas - a rynek mieszkań jest obecnie dosyć trudny, a poszukiwania - żmudne. Jak stwierdził dalej Radosław Pawlak z symetrii: (najemcy) nie tracą czasu na przeglądanie ofert, które są poza zasięgiem cenowym. Irytacja z tym związana może się przelać nie tylko na wynajmującego, lecz także na twórców aplikacji