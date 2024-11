Aplikacja YouTube zmienia się na Androidzie. Co nowego?

Google ani przez chwilę nie przestaje serwować zmian w swoich produktach. Zarówno aplikacje jak i wersje w przeglądarce otrzymują to mniejsze, to większe, usprawnienia. Kilka dni temu informowaliśmy o nowych akcentach kolorystycznych w Mapach Google, a teraz drobna zmiana trafia do użytkowników aplikacji YouTube na Androida. Chodzi o odświeżone menu - element, z którego wszyscy korzystamy na co dzień.

Odświeżone menu w YouTube na Androidzie. Oto jak się zmieni

Jak informuje serwis 9to5Google, Google udostępnia coraz większej liczbie użytkowników odświeżony pasek nawigacji. Spokojnie -- jeżeli chodzi o tamtejsze funkcje, wszystko zostało po staremu (a nie jest to wcale takie oczywiste patrząc na to, jakie zmiany zaszły w tej sekcji Map Google), jednak zmienia się wizualnie. Doczekał się nieco innego skalowania oraz nowych ikonek.

Zmiany te są naprawdę kosmetyczne: nieco odświeżona ikona domku i plusika, grubsze linie w logo Shortsów i uproszczone subskrypcje. Porównanie starej i nowej wersji możecie zobaczyć powyżej -- ale często to właśnie takie zmiany są... irytujące. Z jednej strony wiadomo że coś się zmieniło, z drugiej: nie do końca wiemy co. I szukamy, i błądzimy.

Nowe ikonki poza YouTubem na smartfonach mają także trafić do YouTube Music oraz TV. A ich wprowadzenie leży w 100% po stronie serwera -- dlatego jeżeli wciaż nie widzicie ich nowej wersji, to nie pozostaje wam nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. Wdrażanie zmian przez Google często potrafi potrwać nawet do dwóch tygodni, zanim trafi do wszystkich.