Awaria w mBank - bank uspokaja, pracują nad rozwiązaniem problemów

Głównym problemem, jaki zgłaszają klienci jest brak aktualizacji sald na koncie. Klienci, którzy wykonali dziś przelewy nie mają potwierdzenia pobrania pieniędzy z ich kont. Jeden z klientów tak żartobliwie to podsumowuje w komentarzu:

Jak dla mnie to może tak zostać. Rano wyszło sporo przelewów a saldo bez zmian. Zróbcie tylko tak, żeby można było z tych pieniędzy korzystać.

Niektórym klientom jednak nie jest do śmiechu, bo zgłaszają problemy z płatnościami kartą mBanku, udało mu się to natomiast inną posiadaną kartą, innego banku. Polecamy takie rozwiązanie, na wypadek takich awarii. Nie musi być to od razu inny bank, wystarczy dla przykładu konto w Revolut czy Curve i trzymanie na nim niewielkiej kwoty pieniędzy. Można też oczywiście trzymać przy sobie gotówkę, ale jak wiemy - to nie jest dla wszystkich wygodne rozwiązanie.

Co na to mBank? Na swoim profilu w mediach społecznościowych i na stronie banku, wystosował już uspokajający komunikat:

Możecie mieć trudności z aktualizacją sald konta. Wasze przelewy docierają, jednak nie są widoczne na ekranie głównym. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem. O przywróceniu działania usługi powiadomimy Was w aktualizacji do tej wiadomości. Przepraszamy za utrudnienia.

Tak więc, trzeba się uzbroić w cierpliwość, nie musicie przy tym co chwilę odświeżać sald, przelewane środki,- jak twierdzi bank, docierają do odbiorców, aktualizacja salda na koncie powinna pojawić się Wam, po wyeliminowaniu problemów.