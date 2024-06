Pięć dni prac modernizacyjnych w PKO BP. Wyjaśniamy co i kiedy nie będzie działać

Rzadko zdarza się, że prace modernizacyjne powodują utrudnienia dla klientów aż przez pięć dni. Na szczęście w przypadku PKO Banku Polskiego strasznie brzmi tylko nagłówek. W rzeczywistości klienci raczej nie powinni odczuć większych niedogodności podczas korzystania z usług banku w najbliższych dniach. Jako że prace potrwają od 21 czerwca, do 25 czerwca, bank dokładnie rozpisał, co i kiedy nie będzie działać. Oto krótka ściąga przygotowana z myślą o klientach PKO BP.

PKO BP: od piątku do soboty nie kupisz ubezpieczeń

Przez jedną noc nie będzie można kupić ubezpieczeń oferowanych przez PKO Ubezpieczenia, a sprzedawanych przy pomocy aplikacji IKO i strony iPKO. Mowa tu o produktach Moje Podróże24, Moje Życie24, Mój Dom24, PKO Ubezpieczenie dziecka oraz Assistance. Bank przewiduje, że nie będą dostępne od piątku 21 czerwca od godziny 21:00, do soboty 22 czerwca do godziny 8:00. Powinni o tym pamiętać zwłaszcza wybierający się w podróż zagraniczną, którzy planują kupić ubezpieczenie tuż przed wylotem z kraju.

Szybkie przelewy? Nie w nocy z soboty na niedzielę

Kolejne utrudnienia w PKO BP dotyczą korzystających z usługi szybkich przelewów za pośrednictwem systemu Express Elixir. Jak informuje bank, nie będzie można ich zlecić od soboty 22 czerwca od godziny 22:00, do niedzieli 23 czerwca do godziny 6:00.

W tym czasie mogą również wystąpić utrudnienia w składaniu wniosków oraz w funkcjonowaniu otwartej bankowości. Dotyczy to zarówno serwisu iPKO, jak i iPKO Biznes.

Powiadomienia od PKO BP: w tych godzinach ich nie otrzymasz

Weekendowe utrudnienia związane z pracami modernizacyjnymi dotkną również usługi powiadomień. PKO Bank Polski informuje, że powiadomienia dotyczące transakcji kartowych i płatności telefonem nie będą wysyłane do poniedziałku 24 czerwca do godziny 6:00.

Uważaj we wtorek 25 czerwca: w nocy problemy z BLIKiem, bankomatami i kartami

Najbardziej odczuwalne przez klientów utrudnienia PKO Bank Polski zaplanował na wtorek 25 czerwca od godziny 1:00 do 4:40. Nie będzie można wówczas korzystać z bankomatów PKO BP, niezależnie od tego, czy przy pomocy karty płatniczej, czy BLIKa. Również funkcja nadawania PINu do karty i aktywacji karty w serwisie iPKO i IKO nie będzie dostępna. Z uwagi na brak możliwości weryfikacji PIN-u dla transakcji 3D Secure, lepiej nie planować na tę noc płatności internetowych.

Co jeszcze może nie działać we wtorkową noc? Wiele innych usług PKO BP, w tym tak podstawowe, jak płatność kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych. Nie będzie można również wypłacać pieniędzy z bankomatów innych banków, a także dodawać kart płatniczych do usług płatności mobilnych (Apple Pay, Google Pay i inne).

Jeśli przewidujecie wykonywanie jakichkolwiek transakcji bankowych w noc z poniedziałku na wtorek, najlepiej wcześniej wybierzcie gotówkę albo skorzystajcie w tym czasie z usług innego banku.