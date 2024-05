Menedżer finansów w aplikacji mBanku pojawił się w 2022 roku i do dziś cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony klientów. To narzędzie do zarządzania finansami umożliwiające m.in. szczegółową analizę bieżących wpływów i wydatków poprzez ich przejrzyste prezentowanie, kategoryzację oraz porównywanie w czasie. Dzięki funkcji podsumowania majątku i planowania budżetu użytkownicy mogą podejmować bardziej świadome i optymalne decyzje finansowe.

Obecnie Menedżer finansów cieszy się dużą popularnością, korzysta z niego już ponad 1,5 miliona klientów, co stanowi prawie połowę z 3,2 miliona aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej mBanku. Użytkownicy mają możliwość personalizacji niektórych funkcji, takich jak kategoryzacja wydatków – oprócz propozycji banku, mogą dodawać własne kategorie.

Nowości w aplikacji mBanku. Pomogą wygodniej zarządzać domowym budżetem

Najnowsza aktualizacja aplikacji (od wersji 3.75) w wersji na iOS i Androida wprowadza istotne ulepszenia. Zmieniono widok ekranu głównego sekcji "podsumowanie – mój majątek". Pojawiać się będą tam przejrzyste wykresy procentowe, które ułatwiają analizę danych. Umożliwiono także szybsze przechodzenie do innych sekcji aplikacji – kliknięcie na kafelek "rachunki" przekierowuje bezpośrednio do odpowiedniej zakładki. Analogiczne rozwiązanie zastosowano dla innych elementów majątku, takich jak oszczędności, kredyty czy inwestycje. W nowej wersji użytkownicy mogą również wybrać preferowany sposób prezentacji danych – w formie listy lub kafelków.

Mamy precyzyjną mapę rozwoju naszego menedżera. Kolejne rozwiązania, nad którymi pracujemy, ułatwią klientom zadbanie o „poduszkę finansową”, a także zaplanowanie przyszłości (np. emerytury). Zależy nam na tym, aby dać klientowi dobrej jakości, wygodnie podane dane i skłonić go do refleksji co chciałby zrobić ze swoimi pieniędzmi i w jaki sposób nimi gospodaruje. Chcemy, aby każdy z nas zastanowił się np. nad tym, które kategorie wydatków chcę ograniczyć, a które przybliżają go do celu, ile zostaje mu miesięcznie, czy posiada „poduszkę finansową”.

– mówi Łukasz Wiktor, dyrektor departamentu omnichannel w mBanku, odpowiedzialny m.in. za Menedżera finansów.

mBank mocno zabiega o to, by klienci podejmowali świadome decyzji finansowych, które przyczynią się do "poprawy zdrowia" ich finansów. Menedżer finansów jest kluczowym narzędziem w realizacji tego celu. Bank planuje dalszy rozwój tej funkcji, dążąc do umożliwienia kompleksowego zarządzania finansami w jednym miejscu. W planach jest również wprowadzenie rozwiązań motywujących do odkładania pięniędzy na emeryturę i podpowiadających najlepsze metody oszczędzania.