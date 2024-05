Dlaczego technologia smart home to podstawa nowoczesnego domu?

Podczas zbiórki charytatywnej prowadzonej przez Kanał Zero, redaktor naczelny Antywebu zobowiązał się uhonorować każdego darczyńcę, który wpłaci kwotę ponad 10 tysięcy złotych, darmową publikacją na naszych łamach. Poniższy artykuł powstał w ramach tej inicjatywy.

Czym jest automatyka domowa?

Automatyka domowa (ang. home automation), to kluczowy element współczesnych inteligentnych systemów zarządzających naszymi domami, apartamentami i mieszkaniami. Składa się z wielu elementów, które współpracują w jednym systemie, umożliwiając centralne zarządzanie i kontrolowanie urządzeń domowych oraz innych systemów zastosowanych w domu. Dzięki automatyce domowej, większość czynności i procesów w domu wykonywana jest automatycznie, bez udziału lub z ograniczonym udziałem domowników. W ten sposób system umożliwia automatyczne działanie m.in. oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji, rekuperacji, rolet, multimediów, a nawet sprzętu AGD. Oprócz tego dostępne jest oczywiście manualne sterowanie i zarządzanie domem, również zdalnie z aplikacji. Natomiast jeśli chcemy, aby dom wyręczył nas w powtarzalnych, codziennych rutynach, to w domu wyposażonym w System Smart Home Grenton, będzie to możliwe właśnie dzięki automatyce domowej.

Jednym z przykładów zaawansowanej automatyki oferowanej przez Grenton jest możliwość programowania dedykowanych scen, czyli definiowanych sekwencji działań uruchamianych automatycznie. Na przykład, scena o nazwie „Kino domowe” może automatycznie ściemnić światła, zamknąć rolety i włączyć system audio-video. Inną przydatną sceną jest „Pobudka”, która każdego ranka budzi użytkownika przy ulubionej muzyce i delikatnym świetle, przenikającym przez automatycznie podnoszące się rolety.

Jedną z głównych zalet automatyki domowej jest również jej zdolność do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji kosztów utrzymania domu. System Smart Home Grenton może sam monitorować aktualny pobór prądu oraz jego cenę, tworząc przy tym plany i harmonogramy jej zużycia. Na tej podstawie optymalizuje zużycie prądu, automatycznie włączając i wyłączając wybrane odbiorniki prądu wtedy, gdy jest to najbardziej ekonomiczne. Dodatkowo, dzięki integracji z domową instalacją fotowoltaiczną, optymalizuje produkcję własnej energii i jej wykorzystanie przez Twój dom, np. będzie ładować Twój elektryczny samochód, bank energii lub po prostu podgrzeje kocioł z ciepłą wodą, wtedy gdy jest nadprodukcja prądu.

Grenton w odpowiedzi na potrzeby Cyfrowych Entuzjastów

Instalacja i uruchomienie profesjonalnego Systemu Smart Home Grenton wymaga wykonania w domu instalacji elektrycznej w standardzie smart oraz prawidłowej jego konfiguracji. W odpowiedzi na tę potrzebę, z bogatym doświadczeniem i obsługą end-2-end, pojawia się oferta i wsparcie Certyfikowanych Instalatorów Grenton, którzy zaplanują, zainstalują, skonfigurują system dla Ciebie. Dodatkowo zajmą się utrzymaniem systemu po jego wdrożeniu oraz wesprą domowników w jego codziennym użytkowaniu.

System Smart Home Grenton nie jest systemem z kategorii DIY (Do It Yourself). Jeśli jednak jesteś cyfrowym entuzjastą, Grenton umożliwi Ci samodzielną konfigurację lub rekonfigurację systemu. Możesz skorzystać z tego samego programu szkoleniowego co certyfikowani partnerzy, dodatkowo wykorzystać Akademię Grenton na YouTube, Bazę Wiedzy Grenton oraz zaczerpnąć wiele doświadczeń z ponad 9-cio tysięcznej grupy pasjonatów Grenton na facebook. Po takim przygotowaniu będziesz mógł wykorzystać darmowe oprogramowanie Object Manager, dostępne na Windows, macOS i Linux, aby skonfigurować system samodzielnie. Wykorzystując proste narzędzia do tworzenia skryptów, zarówno w trybie graficznym, jak i tekstowym, powinieneś poradzić sobie z prostą konfiguracją systemu, w tym z integracjami z innymi systemami i urządzeniami w Twoim domu. Dodatkowo, do stworzenia interfejsu aplikacji mobilnej myGrenton, umożliwiającej zdalne sterowanie Twoim domem z telefonu, również wykorzystasz proste narzędzie - myGrenton Builder - personalizując interfejs aplikacji do preferencji każdego z domowników. To propozycja dla pasjonatów technologii. Dla większości projektów, Grenton poleca jednak skorzystanie ze wsparcia Certyfikowanych Instalatorów, którzy dysponują doświadczeniem oraz bogatą ofertą produktów komplementarnych.

Nowoczesny design i przystępna cena

Grenton dba o doświadczenia i satysfakcję użytkowników systemu. Dlatego inteligentne panele dotykowe oraz przełączniki są zawsze dopasowane do potrzeb użytkowników i pomieszczenia, w którym są instalowane. Ich nowoczesny wygląd oraz różne rodzaje materiałów, z których są wykonane, doskonale komponują się w każdym wnętrzu, odpowiadając jednocześnie na obecnie panujące trendy w designie. Planując nowoczesną instalację w domu, warto zauważyć, że koszt Systemu Smart Home Grenton stanowi realnie tylko około 30% wartości takiego systemu. Pozostała kwota przeznaczona na system zazwyczaj pokrywa się z kosztami innych instalacji w domu, których decydując się na system Grenton, nie będziesz musiał już kupować. Dzięki przemyślanemu planowaniu instalacji automatyki domowej możliwe jest uniknięcie dublowania tych kosztów.

Na stronie: https://wycena.grenton.pl/ możesz dokonać szacunkowej wyceny urządzeń Systemu Smart Home Grenton.

System smart home to standard

Systemy smart home szturmem weszły na rynek technologiczny i jak widać zamierzają zostać z nami na stałe. Ich rozbudowane możliwości gwarantują użytkownikom komfort, wygodę i bezpieczeństwo. Dostęp do profesjonalnych instalatorów, którzy kompleksowo zajmą się instalacją i konfiguracją oraz możliwość wcielenia się w ich rolę entuzjastom technologicznym sprawia, że System Smart Home Grenton dostępny jest dla szerokiego grona użytkowników. Zajrzyj na https://grenton.pl/ i sprawdź jak Twój dom może być bardziej smart!