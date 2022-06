Apki do ogarniania auta - gdzie ten ideał?

Aplikacje mPojazd i mPrawo Jazdy oraz CEPiK to niezła baza informacji o aucie. Do całościowego zarządzania samochodem zdecydowanie jednak za mało. Czy istnieje taka super motoryzacyjna apka?

Aplikacje o autach

Jednej aplikacji mobilnej do wszystkiego, co związane z autem, nie ma. Obecnie wśród najpopularniejszych w Google Play aplikacji (w kategorii motoryzacja) znajdziemy apki do biletów autostradowych, handlu autami, diagnostyki, kosztów eksploatacji, lokalizacji stacji benzynowych, stacji ładowania, parkowania bez tradycyjnego biletu czy rejestratory video.

Aplikacje samochodowe przygotowują nie tylko producenci aut, ale również ubezpieczyciele, sprzedawcy aut i części oraz stacje i myjnie. Dzięki aplikacji możemy ułatwić sobie znalezienie auta na wielkim parkingu, wynająć auto lub znaleźć pasażerów. Można nawet posłuchać dźwięku silników supersamochodów.

Wśród setek aplikacji nie ma jednak takiej, która zbierałaby w jednym miejscu wszystkie ważne dla użytkownika samochodu informacje i przypominała o kluczowych datach z nim związanych.

Aplikacja-marzenie dla kierowcy

Posiadanie samochodu to zarówno przyjemności, jak i obowiązki. Podobnie z dedykowaną aplikacją. Powinna być nie tylko funkcjonalna, ale i przyjazna użytkownikowi. Dobrze, żeby odciążała nas od pamiętania nie tylko o datach przeglądów, wymiany płynów czy ubezpieczenia, ale i o terminowości punktów karnych i ważności prawa jazdy. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie istotna w kontekście wprowadzanych właśnie czasowych dokumentów.

Idealna aplikacja do samochodu powinna zawierać informacje związane z eksploatacją auta, czyli kosztami i zużyciem paliwa, kosztami serwisu a także podpowiadać jakie są najlepsze opony, płyn hamulcowy i olej oraz gdzie je najtaniej kupić. Poza tym warto aby zawierała też historię pojazdu, dane o rejestracjach i kontrolach drogowych.

A wszystko w fajnej formie, z grafikami, wykresami, statystykami, powiadomieniami. Dostępne w chmurze zawsze i z każdego urządzenia.

Moim marzeniem są też w takiej apce bilety autostradowe i parkingowe, umówienie wizyty u mechanika czy zamówienie części z wyborem pomiędzy oryginałami i zamiennikami. Gdyby jeszcze można było rejestrować swoje przejazdy (nie tylko po drogach publicznych) a potem sprzedać auto udostępniając kupcowi wybrane dane, to byłoby super.

Znalazłam dotąd tylko jedną apkę, której część funkcjonalności pokrywa się z tymi życzeniami i łączy funkcje kilku w jednej. Niestety forma raportu w pdfie nie zapewnia elastyczności i przyjazności w kontakcie z użytkownikiem, więc nie będę jej tutaj rekomendować. Może szukaliście lepiej i znacie coś faktycznie wartego uwagi? Coś, co będzie zawierać chociaż część potrzebnych informacji podanych w przystępnej formie?

Może kiedyś w aucie…

Mimo szalejących cen paliwa wciąż sporo czasu spędzamy w aucie a dzięki technologii coraz więcej tematów ogarniamy na wbudowanym w deskę monitorze a nie bezpośredniow telefonie. Ciekawe czy kiedyś w Android Auto, Android Automotive lub Apple Car Play zobaczymy niezbędne informacje o aucie a asystent głosowy przypomni nam np. o wymianie oleju. A może któryś z producentów samochodów pokusi się o takie udogodnienie jako pierwszy? Jak obstawiacie?