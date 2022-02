Apka Ubera przypilnuje zapiętych pasów

Kierowcy Ubera nie będą już musieli upominać pasażerów o zapięcie pasów. Apka zrobi to za nich.

W 2020 roku na polskich drogach doszło do 23540 wypadków samochodowych. W ich wyniku zginęło 2491 osób, a 26463 zostało rannych. Mimo to wielu pasażerów i kierowców wciąż nie korzysta z pasów bezpieczeństwa. Włodarze amerykańskiej korporacji wpadli na głośny pomysł informowania ich o tym obowiązku.

Uber w trosce o Twoje bezpieczeństwo

Mam nadzieje, że zapinacie pasy podczas jazdy samochodem. Uber również ma taką nadzieję, ale dla pewności wam o tym przypomni. Nowy pomysł firmy na zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów to rozbrzmiewający z aplikacji sygnał dźwiękowy. W momencie rozpoczynania jazdy apka wykona serię dźwięków wraz z towarzyszącym komunikatem o obowiązku zapięcia pasów. Komunikat wyświetli się zarówno na ekranie użytkownika jak i kierowcy.

Uber już wcześniej wprowadził dla kierowców dedykowane materiały informacyjne, które umieszczone w samochodzie miały nakłonić do przestrzegania zasad bezpiecznej podróży. Jak widać okazało się to niewystarczające. Zmiany mają zapewne swoją genezę w zatrważających danych o wypadach drogowych w USA. Z raportów na 2019 roku wynika, że 47% wszyskich śmiertelnych ofiar wypadków drogowych nie posiadało zapiętych pasów. Uber – co zrozumiałe – zapewne nie chce uczestniczyć w tych statystykach ze względów PR-owych.

Kristin Smith, szefowa działu do spraw bezpieczeństwa drogowego wypowiedziała się na temat nowej funkcjonalności:

„Zapinanie pasów to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa podczas wypadu sobie i innym przebywającym w pojeździe. Dzięki wykorzystaniu technologii przypominającej pasażerom o zapinaniu pasów mamy nadzieje zwiększyć użycie pasów bezpieczeństwa, potencjalnie ratując życia”

Czy faktycznie wpłynie to na zwiększenie częstotliwości zapinania pasów wśród użytkowników? Mocno wątpliwe. Co najwyżej poirytuje. Swoją drogą, ciekawe czy sygnał zadziała w przypadku wyciszonych dźwięków i powiadomień.