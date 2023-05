Nowości w Biedronce! Kuszące elektroniczne gadżety w super cenie

W Biedronkach regularnie pojawiają się nowe urządzenia i gadżety marki Hykker. Od dziś, 25 maja, za 119 zł możecie kupić jeden z trzech nowych, bo do wyboru są cyfrowy aparat fotograficzny dla dzieci, drukarka termiczna oraz długopis 3D. Produkty trafiają do sklepów z myślą o nadchodzącym Dniu dziecka, ale nie sądzę, by kogokolwiek ze starszych użytkowników cokolwiek powstrzymywało przed sprawieniem sobie któregoś z nich, jeśli będzie go potrzebować.

Cyfrowy aparat fotograficzny Hykker w Biedronce

Zacznijmy od aparatu, który potrafi robić zdjęcia i nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD. W zestawie znajdziemy kartę pamięci 1 GB, przewód do ładowania i akumulator o pojemności 600 mAh. Aparat potrafi robić zdjęcia kolorze czarno-białym, sepii i z efektem negatywu, a urządzenie wyposażono też w ramki do zdjęć oraz gry ( m.in. w Snake, Push the box, Labirynt czy 2048). Aparat pozwala nawet na odtwarzanie muzyki, więc mamy do czynienia z nie lada kombajnem multimedialnym. Producent nie zdradził jednak, jakie pozostałe możliwości oferuje aparat w kontekście danych technicznych, co jest trochę zaskakujące.

Drukarka termiczna i długopis 3D Hykker w Biedronkach

Drukarka termiczna Hykkera pozwala na szybkie drukowanie zdjęć z urządzeń mobilnych z Androidem i iOS-em. W sklepach Google Play oraz App Store znajdziemy dedykowaną aplikacji iPrint. W pudełku natomiast dwie rolki papieru termicznego oraz przewód USB do ładowania. Sama drukarka daje wiele opcji do wyboru, ponieważ pozwala na wydrukowanie fotografii, ilustracji, gotowych wzorów, notatek, listy zadań oraz etykiet. Wspomniany długopis 3D to bezprzewodowe narzędzie umożliwiające tworzenie trójwymiarowych obiektów poprzez budowanie ich warstwa po warstwie.

Do długopisu dołączono również książeczkę z gotowymi wzorami, aż 10 różnych kolorów filamentu, każdy w długości 5 metrów, stojak na długopis oraz przewód USB do ładowania. Producent informuje, że długopis jest w pełni bezpieczny, ponieważ temperatura topienia filamentu PCL (czyli koloru) jest niska. Jej zakres wynosi od 65 do 90 stopni Celsjusza.

Boombox z Bluetooth w Biedronce. Cena i specyfikacja

W ofercie Biedronki od dziś dostępny jest także głośnik boombox marki MOEVI wyposażony w łączność Bluetooth (do 10 m), podświetlenie RGB, złącza USB-C i AUX, akumulator 3600 mAh i diody sygnalizujące orientacyjny poziom naładowania. Moc głośnika to 60 W. Sterowanie odbywa się za pomocą 6 przycisków ukrytych pod silikonową nakładką. Oprócz obsługi Bluetootha i AUX, głośnik odtwarza pliki z zewnętrznej pamięci - obsługuje następujące formaty: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC. Głośniki można połączyć w parę dzięki trybowi TWS. Głośnik boombox Moevi kosztuje 199 zł.