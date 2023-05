Metro: Last Light Complete Edition za darmo na Steam!

Tylko na Steamie i tylko przez tydzień. Metro: Last Light Complete Edition będzie czekało na nas do zgarnięcia całkowicie za darmo!

W tym roku Metro: Last Light kończy dziesięć lat. Tak, wiem że trudno w to uwierzyć — ale gra pierwotnie ukazała się w maju 2013 na konsole (dwie generacje temu!) i komputery. I sam fakt, że wciąż o niej jeszcze pamiętamy niech będzie dowodem na to, jak solidna to produkcja. Zwłaszcza w dobie pojawiania się kilkudziesięciu nowych pozycji każdego tygodnia w cyfrowych sklepach na... właściwie każdej platformie.

Postapokaliptyczna przygoda najeżona jest niebezpieczeństwami. Tamtejszy świat jest okrutny, pełen niebezpieczeństw i najrozmaitszych konfliktów. Sytuacji nie ułatwia także trudna sytuacja życiowa, bowiem wszyscy którzy przetrwali żyją w tunelach moskiewskiego metra.

Complete Edition zaserwuje nam jeszcze więcej przygód. Znajdziemy tam nie tylko tryby oferujące większe wyzwanie, ale także dodatkowe misje fabularne które pozwolą lepiej zapoznać się z tamtejszym światem. Po latach — zwłaszcza w usprawnionej wersji na PC — wizualnie gra wciąż się broni i wygląda solidnie. A trzymająca w napięciu historia sprawia, że trudno się od niej oderwać!

Metro: Last Light Complete Edition na Steam za darmo tylko w dniach 18-25 maja!

Promocja w ramach której można będzie zgarnąć Metro: Last Light Complete Edition za darmo startuje pojutrze, 18 maja. Gracze z całego świata będą mieć dokładnie tydzień by przypisać do swoich kont grę. Na tę chwilę nie znamy jeszcze szczegółów godzinowych.