Trwa gorący okres wyprzedaży Allegro Smart Week. Z tej okazji na polskiej platformie zakupowej pojawiła się wyjątkowa oferta dla fanów Nintendo. Polujesz na Switcha w wersji OLED? Lepszej okazji może już nie być.

Nintendo Switch OLED najtaniej w historii, ale tylko dla posiadaczy Allegro Smart

Nintendo Switch to obecnie jedna z najpopularniejszych konsol przenośnych, którą teraz możecie dorwać w promocyjnej cenie. Wersja OLED, o której mowa, to przede wszystkim lepszy ekran w porównaniu do poprzednika z wyświetlaczem LCD, a co za tym idzie, wyraziste kolory, głębsze czernie i lesze wrażenia z gry.

Źródło: Depositphotos

W popularnych elektromarketach cena regularna oscyluje w graniach 1700 zł, ale na Allegro możecie zakupić konsolę w najniższej cenie w historii. Posiadacze Allegro Smart otrzymują dostęp do specjalnej obniżki, dzięki której białego Switcha w wersji OLED kupią za 1379 zł. Oferta będzie dostępna już dziś dla zarejestrowanych użytkowników, lecz dokładna godzina „otwarcia bramek” wciąż pozostaje tajemnicą. Allegro zachęca do dodania oferty do ulubionych i włączenia powiadomień, by nie przegapić okazji.

Promocja ograniczona jest do 600 sztuk, przy czym warto zaznaczyć, że obowiązuje ograniczenie jednej konsoli na użytkownika. Zalecam więc trzymać rękę na pulsie, bo urządzenia rozejdą się zapewne niczym świeże bułeczki.

