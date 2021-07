Skoro już smartfony stały się dla większości z nas nieodłącznymi elementami codzienności, to warto pochylić się także nad tym jak z tych urządzeń korzystamy. Jak wiadomo — każdy ma swoje preferencje i oczekiwania. Sklepy z mobilnymi apkami pełne są alternatyw… właściwie dla każdego rodzaju oprogramowania. I choć prawdopodobnie lwia część z was, Drodzy Czytelnicy, ma swoje preferencje i ulubione narzędzia — to warto mieć na uwadze, że jeśli czytacie AntyWeb, to z założenia lubicie technologię. Interesujecie się tym i szukacie możliwie jak najlepszych rozwiązań. Nie jest to jednak żadną regułą — i warto o tym pamiętać, a badanie przeprowadzone przez Comscore nie pozostawia złudzeń. Oprogramowanie które jest domyślnie na smartfonie dla większości jest oprogramowaniem, z którego będą korzystać.

Aplikacje które czekają na użytkowników smartfonów po otwarciu pudełka często są tymi, z których będą aktywnie korzystać

Bardziej zaangażowani użytkownicy regularnie irytują się na aplikacje które czekają ich tuż po skonfigurowaniu smartfona po wyjęciu z pudełku. Doskonale ich rozumiem — bo też nie mam ochoty na TikToka, Facebooka i spółkę — tym bardziej, że z tych platform nie korzystam, a ich odinstalowanie (w zależności od smartfona) potrafi być mniej lub bardziej utrudniane.

Na zlecenie Facebooka przeprowadzone zostało badanie dotyczące najczęściej wykorzystywanych aplikacji: zarówno na iOS jak i Androidzie. Zaskakującym dla wielu może okazać się fakt, że oprogramowanie które jest niejako integralną częścią smartfona (mam tu na myśli produkty takie jak Pogoda, Zegar czy Kalkulator na iOS) potrafią cieszyć się większą popularnością niż YouTube czy Facebook. Na Androidzie sprawy wyglądają nieco inaczej — co w dużej mierze może wynikać z nieco innej (?), skali oraz sposobu w jaki wykorzystują smartfona. Tam podstawowe narzędzia zepchnięte są na nieco dalszy plan, a rzeczy takie jak zdjęcia, pogoda czy aparat nie wydają się dla użytkowników aż tak istotne. W topce 20 najczęściej wykorzystywanych aplikacji na iOS, 75% to te od Apple. Na Androidzie googlowskich jest tylko 60%.