Czy koncerty live wirtualnego artysty brzmią…hmm, niepotrzebnie? Tak. Czy pomimo to cieszą się ogromną popularnością i przyciągają tłumy fanów? Owszem. Do tego stopnia, że komputerowe awatary zawitają też do Polski, która – bądźmy szczerzy – jeszcze do niedawna nie była głównym obiektem zainteresowań azjatyckich korporacji muzycznych. Już w maju łódzka Atlas Arena wypełni się sympatykami anime, za sprawą International Anime Music Festival 2023. Po raz pierwszy na jednej scenie pojawi się śmietanka wirtualnych piosenkarek.

VTubersi i Vocaloidy, czyli właściwie co?

Zacznijmy jednak o wyjaśnienia, czym są cyfrowe gwiazdy anime popu. Wyobraźcie sobie, że Wasza ulubiona bohaterka z anime – ta w kostiumie pokojówki i różowych włosach – zostaję piosenkarką i rozpoczyna karierę muzyczną na YouTube. Ja nie jestem w stanie, bo z „chińskimi bajkami” nie jest mi po drodze i zakładam, że pośród czytelników też znajdują się takie przypadki. Pozwólcie więc, że wyjaśnię to poniższym filmem.

VTubersi i Vocaloidy – bo tak nazywane są te dziewczy… artystki – to wirtualne postacie, śpiewające komputerowo wygenerowanym głosem. Trzeba przyznać, że sprytnie to sobie wymyślili, taki muzyk nie musi jeść, odpoczywać, uczyć się tekstu i przede wszystkim otrzymywać wynagrodzenia. W niczym natomiast nie ustępuje w umiejętnościach przyciągania uwagi publiki, bo na samym YouTubie piosenki awatarów zgarniają wielomilionowe wyświetlenia.

No dobrze, skoro mamy już za sobą, to rzućmy okiem na artystki, które wiosną „przybędą” do Polski.

Gwiazdy anime popu w łódzkiej Atlas Arenie

International Anime Music Festival to wspólne wydarzenie najpopularniejszych VTuberów i Vocaloidów w składzie: Kizuna AI Original Singerloid, HIMEHINA, GUMI, MaRiNaSu i LiLYPSE. Główną gwiazdą jest pierwszy awatar (pierwsza awatarka?) – singerloid Kizuna AI, czyli artystyczna aranżacja Kizuna AI, VTuberki będącej właścicielką trzech kanałów A.I Channel, A.I. Games i A.I Channel China. Tak, to trochę skomplikowane. Sęk w tym, że to niezwykle popularna rozrywka w Japonii i Chinach, która coraz mocniej rozpycha się na zachodnim rynku.

Pozostali wykonawcy również nie mogą narzekać na brak zainteresowania. Duet HIMEHINA lub vocaloid GUMI mają na koncie kilka albumów, które trafiały na pierwsze miejsca w rankingach przebojów, oraz miliony wyświetleń pod filmami na YouTube. Spodziewam się więc, że organizatorzy nie będą mieli większych problemów z wyprzedaniem biletów.

Czego się spodziewać? Cóż, nie tylko śpiewu i piosenek ze znanych animacji, ale także pokazu multimedialnego, będącego nieodłączną częścią anime popu. Chodzi wszakże o stworzenie wizualnego widowiska, które dopełnią hologramy artystek na scenie. Trasa koncertowa wystartuje w Vancouver 23 lutego, a ostatni epizod odbędzie się 18 maja w Helsinkach. Niespełna tydzień wcześniej – 12 maja – cyfrowe artystki dadzą koncert w Łodzi. Jeśli jesteście zainteresowani tym nietypowym doświadczeniem, to odsyłam pod ten adres, gdzie ruszyła już sprzedaż biletów. Za miejsca na płycie głównej i golden circle trzeba zapłacić 299 zł.

Obrazek wyróżniający: Twitter, Kizuna AI