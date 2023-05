Nie natnij się. Google podpowiada jaką przystawkę z Android TV bezpiecznie kupić

Przystawki z Androidem do telewizorów cieszą się ogromną popularnościa. Nic w tym zaskakującego: ich uniwersalność, dostęp do szerokiej bazy aplikacji, prostota obsługi oraz (stosunkowo) niska cena sprawiają, że wielu użytkowników decyduje się w ten sposób "wskrzesić" swoje leciwe ekrany. Ale od wie...

Przystawki z Androidem do telewizorów cieszą się ogromną popularnościa. Nic w tym zaskakującego: ich uniwersalność, dostęp do szerokiej bazy aplikacji, prostota obsługi oraz (stosunkowo) niska cena sprawiają, że wielu użytkowników decyduje się w ten sposób "wskrzesić" swoje leciwe ekrany. Ale od wielu miesięcy głośno jest o przystawkach, które naładowane są całym zestawem malware.

Mowa o przystawkach z "Android TV", które w dużej mierze opierają się na AOSP (Android Open Source Project) — tym samym pozbawione są odpowiednich licencji Google. Czy to wyklucza tam obecność narzędzi i platform takich jak Sklep Play czy wszystkie popularne googlowskie rozwiązania? Nie, nic z tych rzeczy — przez co temat jest dość mylący dla potencjalnych klientów.

Google przez długi czas nie dostrzegało problemu. Albo inaczej: nic z nim nie robiło i nie zabierało głosu w temacie. Teraz zdecydowało się to zmienić.

Google zabiera głos w sprawie przystawek Android TV po brzegi wypełnionych malware

Czy Google zdecyduje się zablokować ich sprzedaż? Nie, nic z tych rzeczy. Firma jednak robi co w jej mocy, by wskazać klientom jak najlepszą ścieżkę przy zakupie nowej przystawki do telewizora. Stąd też na ich oficjalnych stronach pojawił się zestaw polecanych urządzeń z Android TV i Google TV na pokładzie. Tamtejsza lista zawiera wyłącznie certyfikowane urządzenia z Android TV OS. Oznacza to, że mają one certyfikat Play Protect — tym samym weryfikowana jest autentyczność urzadzeń i aplikacji. To podstawowa warstwa ochronna Google.

Poza listą, Google podpowiada też w jaki sposób zweryfikować, czy urządzenie z Android TV którego zakup rozważają użytkownicy jest przez nich oficjalnie certyfikowane. Wymieniają tam m.in. dostępność Asystenta Google czy obecność jednego z dwócj oficjalnych układów ekranu.