Na tegorocznym Google I/O firma zaprezentowała szereg rozwiązań wykorzystujących Sztuczną Inteligencję. Od AI w usługach, poprzez udostępnienie Barda na całym świecie, wprowadzenie AI do dokumentów Google, czy wprowadzenie jej do Androida, gdzie pomoże m.in. spersonalizować urządzenie. Jest jeszcze jedna, kluczowa funkcjonalność. Sztuczna Inteligencja trafi też do wyszukiwarki Google i sprawi, że codzienne korzystanie z internetu stanie się przyjemniejsze i efektywniejsze. I tak właśnie się stało. Firma informuje, że pierwsze narzędzia wykorzystujące AI i wspierające wyszukiwarkę są już dostępne.

Google chwali się, że dzięki wykorzystaniu nowych możliwości generatywnego AI w wyszukiwarce będzie można szybciej znaleźć potrzebne informacje, lepiej poznać interesujące tematy, poznawać nowe punkty widzenia i perspektywy oraz łatwiej wykonywać zadania. Brzmi dobrze, ale jak to będzie wyglądało w praktyce?

Już kilka tygodni temu Google podawało pewien przykład: „Które miejsce jest lepszą opcją dla rodziny z dziećmi poniżej 3 lat i psem – Bryce Canyon czy Arches?”. W tradycyjnej wyszukiwarce takie pytanie trzeba podzielić na osobne zapytania i poszczególne elementy, przeszukanie ogromnych ilości dostępnych informacji i samodzielne złożenie wszystkiego w całość. Teraz, dzięki zastosowaniu generatywnej sztucznej inteligencji, wyszukiwarka wykona większość tych zadań automatycznie - bez konieczności ingerencji użytkownika.

Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce Google. Pierwsze narzędzia już dostępne

Już teraz niektóre z eksperymentalnych funkcji nowej wersji przeglądarki wykorzystującej AI można sprawdzić samemu. Google, w ramach Laboratoriów wyszukiwarki, oddaje w ręce użytkowników dodatkowe narzędzia:

SGE (Search Generative Experience) - podczas wyszukiwania można uzyskać najważniejsze informacje na dany temat zawierające dodatkowe omówienia powstałe z wykorzystaniem AI. Funkcja oferuje też wskaźniki pozwalające na odkrywanie dalszych informacji i możliwość uzyskiwania ich w sposób naturalny . Funkcja dostępna jest w Chrome na komputery i w aplikacji Google (na Androida i iOS)

Code Tips - funkcja wykorzystuje moc dużych modeli językowych dostarczając wskazówki do szybszego i inteligentniejszego pisania kodu. Użytkownicy mogą zadawać pytania dotyczące określonego zestawu języków programowania (C, C++, Go, Java, JavaScript, Kotlin, Python, TypeScript), narzędzi (Docker, Git, powłoki) i algorytmów.

Add to Sheets - funkcja umożliwia wstawianie wyników wyszukiwania bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego i udostępnianie ich znajomym. To idealny towarzysz podczas planowania podróży pozwalający na dodawanie informacji do planu podróży lub śledzenia innych informacji znalezionych w wyszukiwarce.

Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce. Google zaprasza do testów

Jest tylko jeden haczyk. Na ten moment Laboratoria wyszukiwarki działają w Stanach Zjednoczonych i to właśnie użytkownicy a tego kraju mogą już korzystać z pierwszych narządzi wspierających wyszukiwanie w Google. Na ten moment nie wiadomo, kiedy trafią one do innych krajów, w tym do Polski. Nie wiadomo również kiedy zadebiutują w pełnej wersji. Obecnie to wciąż eksperymentalne rozwiązania znajdujące się w fazie testów - i tylko wybrani użytkownicy mogą z nich obecnie korzystać.