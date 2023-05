Wielkie korporacje stojące za największymi portalami nie cofną się przed niczym, jeżeli chodzi o utrzymanie uwagi użytkownika. Dotyczy to zarówno Facebooka, Tiktoka jak i chociażby Google z ich największym portalem, jakim jest YouTube. Tutaj popularność jest tak duża, że firma postanowiła pod tę markę podpiąć kilka innych rozwiązań, jak chociażby Shorts, które są bezpośrednim konkurentem dla TikToka, czy też YT Music, które ma za zadanie odebrać część klientów Spotify.

Jednocześnie, YouTube nie boi się krzyżować tych usług w taki sposób, by klienci jednej byli też klientami drugiej. YT Music jest dołączane do YT Premium, a Shortsy są zintegrowane z klasycznym YouTubem. Jedynego połączenie, którego jeszcze nie ma, to to pomiędzy shortsami a YT Music.

Aż do teraz. YouTube wrzuca Shortsy do aplikacji muzycznej

Jak donosi 9t5 Google, intergracja YT Music z Shortsami jest nieunikniona. Będą one dostępne z poziomu dolnego menu obok pozycji Home, Eksploruj i Biblioteka.

Co więcej, nikt za bardzo nie wie, czym nowa funkcja ma być. Czy będą to klasyczne krótkie materiały wideo, jak w Shortsach, fragmenty teledysków, czy tez może specjalnie przygotowane przez artystów treści, dostosowane pod taki sposób konsumpcji. Niestety w tym aspekcie spotykamy się z tradycyjnym podejściem Google, czyli wrzucaniem funkcjonalności, która nie jest zapowiedziana ani opisana, więc też nie ma przygotowanego pod nią gruntu z odpowiednimi materiałami. Do dziś przecież klasyczne Shortsy mają problem, ponieważ w dużej mierze stanowią one "reposty" z TikToka czy Instagrama.

Korzystalibyście z takiej funkcji YT Music?

Źródło