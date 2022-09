Znacznie lepsza jakość audio w rozmowach telefonicznych na smartfonach z Androidem

Jak na swoim Twitterze zauważył Mishaal Rahman, w nowej becie Androida 13 pojawiła się funkcja o nazwie “clear calling”, która w znacznym stopniu ma poprawić jakość dźwięku podczas rozmów telefonicznych. W dużym skrócie, nowość odpowiada za redukcję dźwięków tła podczas połączeń.

Chociaż funkcja dopiero powstaje i jest testowana w nowej becie, możecie włączyć ją z poziomu wczesnej wersji systemu - należy jednak mieć na uwadze, że może być nieco wadliwa, chociaż sama firma ma już doświadczenie w kwestii podobnych funkcji.

Clear calling i doświadczenie Google w kwestii redukcji hałasów

Według informacji, które znalazł Rahman w becie Androida 13, clear calling działa w większości sieci komórkowych, chociaż jest niedostępne dla połączeń przez Wi-Fi. Co dla większości jest zdecydowanie kluczowe - treść z połączenia nie trafia do Google, więc nie musimy się o to martwić. Całość zapowiada się zatem naprawdę interesująco, trzeba przyznać.

Źródło: Unsplash @redaquamedia

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Google ma już doświadczenie w kwestii redukcji hałasów w tle. Amerykański gigant zaimplementował podobną rzecz w rozmowach na platformie Google Meet i nawet nie mając wyciszonego mikrofonu, wszelkie dźwięki w postaci hałasów klawiatury, szczekania psów, miauczenia kotów czy szelestu różnych elementów automatycznie były wyciszane.

Do tego po wielu latach plotek i oczekiwań, na rynku stosunkowo niedawno pojawiły się Pixel Buds Pro. Bezprzewodowe słuchawki mają oczywiście aktywną redukcję hałasu, której jakość jest na naprawdę wysokim poziomie. Google nie lubi się zatem z szumami i robi wszystko, żeby je wyeliminować na każdym możliwym gruncie - a to jest zdecydowanie dobra informacja dla posiadaczy urządzeń z Androidem lub osób będących głęboko w ekosystemie Google.

Źródło: Mishaal Rahman (Twitter)