Android Auto 8.0 już jest, ale aktualizacji "Coolwalk" jeszcze nie ma

Google zalicza poślizg?

W trakcie Google I/O poświęcono Android Auto całkiem sporo czasu i zapowiedziano nową wersję interfejsu, która miała trafić do wszystkich przed końcem wakacji. Nie wiem czy Google zdaje sobie z tego sprawę, ale wakacje kończą się za 3 dni, a "Coolwalk" nadal nie jest formalnie dostępny. Pewną nadzieją było rozpoczęcie dystrybucji Android Auto 8.0 kilka dni temu, ale okazało się, że tak naprawdę nic wielkiego się nie zmieniło. Wiele wskazuje na to, że aktualizacja wyglądu będzie udostępniana po stronie serwera, tak jak większość nowych funkcji w aplikacjach Google. Wersja 8.0 aplikacji jest już z całą pewnością na ten zabieg przygotowana, ale nie wiadomo kiedy Google postanowi, że jest gotowe aby pokazać światu swój nowy projekt. Zresztą sama nowa wersja Android Auto też udostępniana jest etapami, na moim smartfonie z Android 11 jeszcze jej nie ma pomimo regularnych aktualizacji.

Jeśli nie chcecie czekać na Google to zawsze można pobrać gotowy plik APK na stronach pokroju APKMirror, ale skoro nowy wygląd systemu nie jest częścią tego pakietu to chyba można sobie darować. Tym bardziej, że firma jak zwykle nie podaje żadnej listy zmian, pomimo znaczącej zmiany wersji swojego systemu. Nie wiemy co dokładnie poprawiono, bo na pierwszy rzut oka różnic względem wersji 7.x nie widać. W kanale beta pojawiła się już za to wersja 8.1, więc wygląda na to, że mamy pierwsze poprawki. Jeśli zatem jesteście zainteresowani nową wersją to instalujecie ją na własną odpowiedzialność.

Jest natomiast jedna dobra wiadomość, kilka dni temu pisałem o błędzie w Android Auto, który blokował możliwość korzystania z usługi. Google na szczęście stanęło na wysokości zadania, znalazło i poprawiło błąd o czym poinformowano na forum. Użytkownicy potwierdzają, że po aktualizacji mogą ponownie korzystać z usługi bez przeszkód. Jeśli zatem w ostatnich dniach mieliście problemy z działaniem Android Auto to mimo wszystko warto zajrzeć do sklepu Google Play i zrobić aktualizację.