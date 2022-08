Nie aktualizujcie Android Auto, nowa wersja nie działa

Android Auto 7.8.6 nie działa?

Najnowsza aktualizacja Android Auto do wersji 7.8.6 była dla wielu użytkowników zabójcza. Już ponad setka osób skarży się na forum Google, że ich samochód po najnowszej aktualizacji przestał współpracować z telefonem. Co więcej dotyczy to przeróżnych modeli, w tym również smartfonów Google Pixel. Na ten moment problemy zgłaszali między innymi posiadacze Google Pixel 6, Samsunga Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note 10 Plus, Xiaomi Mi 11 Lite czy Asusa Zenfone 8. Objawy są identyczne w każdym przypadku, na ekranie samochodu pojawia się komunikat, że telefon nie odpowiada i nie udało nawiązać się połączenia. System sugeruje odłączyć i podłączyć telefon jeszcze raz, ale to niestety nic nie daje.

Jak wynika z komentarzy zawiedzionych użytkowników, problem dotyczy zarówno działania po kablu, jak i bezprzewodowo. Przedstawiciele Google zwrócili już uwagę na problem i zespół Android Auto podobno pracuje nad jego rozwiązaniem, ale jak to zwykle bywa w takich przypadkach, nie podano żadnego terminu kiedy może pojawić kolejna aktualizacja. Nie wiemy też z czego wynika problem, bo firma jest zazwyczaj bardzo tajemnicza w tych kwestiach. Pozostaje nam tylko mieć nadzieje, że problem zostanie szybko rozwiązany, pierwsze zgłoszenia pojawiły się już tydzień temu.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że nie wszyscy użytkownicy Android Auto są nim dotknięci, w moim przypadku nie ma żadnych problemów z przewodowym i bezprzewodowym działaniem Android Auto. Korzystam z pakietu OnePlus 7T z Android 11, systemu Ford Sync 3 oraz bezprzewodowego modułu Carsifi. Aplikacja Android Auto jest natomiast w wersji 7.8.622514, czyli teoretycznie takiej, która nie powinna działać. Niestety od Androida 10 jest ona zintegrowana z systemem operacyjnym i nie możemy np. wstrzymać jej aktualizacji w sklepie Play, dlatego uniknięcie aktualizacji może być problematyczne.