Nowy błąd w Android Auto. Google walczy z wielkimi ikonami

Forum Google w tym tygodniu zostało całkowicie zalane przez informacje o problemie Androida 12 i Android Auto. Interfejs w samochodzie bowiem powiększa się do przerażających wręcz rozmiarów, ikony zajmują ogrom miejsca na wyświetlaczu i sprawiają, że poruszanie się po nim jest niemal niemożliwe - o jakimkolwiek komforcie już nie wspominając.

W wielu przypadkach sam pasek zadań zajmuje praktycznie połowę ekranu, a w innych przycisk Home powiększa się tak, że właściwie tylko on jest widoczny na wyświetlaczu. Chociaż problem wydaje się banalny, to z intuicyjnego systemu robi wielki bałagan na wyświetlaczu, z którego zwyczajnie nie da się korzystać - i włączenie nawigacji czy zarządzanie odtwarzaną aktualnie muzyką graniczy z cudem.

Źródło: Reddit u/TheCrismaster

Użytkownicy szukali źródła problemu niemal wszędzie - okazuje się jednak, że nie jest to ani wina używanego kabla, ani różnych wersji Android Auto - problem leży w smartfonach z Androidem 12. Wydaje się, że jest to kłopot, który rozwija się od kilku miesięcy - najstarsze zgłoszenia dotyczą takich telefonów jak Oppo Find X3 Neo, Find X3 Pro, OnePlus 9 Pro i Xiaomi 11 Pro. Najnowsze raporty dotyczą za to Xiaomi Black Shark 5 Pro i Samsung Galaxy A53 - jedynym wspólnym mianownikiem wszystkich tych urządzeń jest właśnie system operacyjny.

Co ciekawe, samo Google na ten moment nie ma pojęcia, skąd wziął się ten problem. Firma oficjalnie jednak zakomunikowała, że bada ten błąd, więc wkrótce możemy spodziewać się rozwiązania kłopotu ogromnych ikon w interfejsie. Przedsiębiorstwo z kolorowym G w logo w tej chwili bada problemy z łącznością Android Auto z Samsungiem Galaxy S22 i Pixel 6 oraz właśnie wszystkie kłopoty wywołane przez Androida 12.

Jeśli spotkaliście się z takim problemem, udajcie się na forum Google - niewykluczone, że ktoś będzie w stanie Wam pomóc. Jeśli nie, to nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalną aktualizację od Google, która naprawi ten błąd.