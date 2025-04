Android Auto staje się jeszcze wygodniejsze. Tego właśnie brakowało

Android Auto jest chlebem powszednim niejednego kierowcy. Szczęśliwie dla nich, Google dba o to, aby ich platforma była stale aktualizowana i mogła odpowiadać na potrzeby jej użytkowników tak szybko jak się da. Zatem aż dziw bierze, że najświeższa ze zmian, pojawia się tak późno.

Reklama

Android Auto staje się jeszcze wygodniejsze. Proste i niezbędne rozwiązanie

W samochodzie najważniejsze jest, aby wszystko było maksymalnie intuicyjne i łatwodostępne. W końcu każde rozproszenie uwagi może się skończyć w niebezpieczny sposób lub spowodować, że niemalże się coś wydarzy. Dlatego trochę dziw bierze, że Google tak długo zwlekało z przesunięciem tej funkcji w jakieś wygodne i szybko dostępne miejsce.

u/ZaxBarkas via Reddit

Na powyższym przykładzie widać nowość, która zaczęła się pojawiać w Android Auto, a o której zaczęli dyskutować użytkownicy Reddita. Nie jest to nowa funkcja, lecz wcześnie po prostu wymagała więcej akcji, żeby do niej dotrzeć niż po zmianie. Jest to bowiem skrót odpowiedzialny za powrót do systemu natywnego dla samochodu. Przydatny wtedy kiedy dany model samochodu nie posiada skrótu w postaci fizycznego przycisku, który już został przewidziany przez producenta.

Obejściem tej niedogodności jest właśnie umieszczenie cyfrowego skrótu, który nareszcie się łatwo dostępny z głównego ekranu. Pojawienie się tej aktualizacji zgłaszają użytkownicy samochodów kolejnych producentów. Zdjęcie z przykładu pochodzi od użytkownika auta Toyoty, lecz można w komentarzach dostrzec odpowiedzi kierowców kolejnych samochodów, na przykład Lexusa, zaś jeszcze inny zwraca uwagę, że miesiąc temu był dostępny w Hyundaiu, ale z jakiegoś powodu po prostu przepadł.

Miejmy nadzieję, że tym razem skrót pozostanie już na stałe i zacznie być dostępny w każdym modelu, który tego wymaga.

Źródło: 9to5Google