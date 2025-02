Android Auto z irytującymi problemami. Użytkownicy podają rozwiązanie

W ostatnich dniach coraz więcej napływało niepokojących informacji na temat tajemniczych problemów z Android Auto. Mowa o niespodziewanych restartów smartfonów po podłączeniu do samochodu. Jak się okazuje — przyczyna jest dość... prozaiczna i chodzi o ustawienia systemu Android. Nie da się jednak ukryć, że to rzecz na tyle irytująca, że dla wielu aż niewiarygodne, że do tego w ogóle doszło.

Pierwsze sygnały dotyczące błędu pojawiły się na forum Reddit, gdzie grono użytkowników poinformowało o identycznym, niestandardowym, zachowaniu urządzeń. Podczas korzystania z Android Auto na ekranie samochodu dochodziło do tzw. miękkiego restartu telefonu, czyli zakończenia sesji Android Auto i blokady urządzenia, zamiast pełnego jego restartu. Cała sprawa była o tyle intrygująca, że o problemie tym nie wspominano się w oficjalnych kanałach wsparcia Google (jak chociażby na forach pomocy technicznej), co od wejścia sugerowało, że problem ten nie dotknął wszystkich. Tym bardziej użytkownikom zapaliła się czerwona lampka ostrzegawcza związana z tym, że jego wykrycie może być wyjątkowo trudne.

Teraz już wiemy, gdzie leży problem i... wielu wciąż nie może w to uwierzyć. Odpowiedzialne za całe to zamieszanie okazały się ustawienia deweloperskie.

Źródło: Depositphotos

Źródło problemu z restartem przy korzystaniu z Android Auto: ustawienia deweloperskie

Śledztwo i analiza przeprowadzona przez użytkowników Reddit wykazały, że przyczyną problemów z Android Auto były specyficzne ustawienia deweloperskie systemu Android. Jeden z użytkowników odkrył kilka dni temu, że aktywacja opcji „Force Desktop Mode” w ustawieniach deweloperskich rozwiązuje problem restartów. Początkowo spekulowano, że rozwiązanie przynosi aktualizacja Android Auto 13.8, jednak dalsze testy wykazały, że wersja aplikacji nie ma w tym przypadku znaczenia. Problem pojawił się po raz pierwszy w Android Auto 13.4, a niektórzy użytkownicy rozwiązali go poprzez powrót do wersji 13.3.

Obecnie nie ma jednoznacznego potwierdzenia, czy Google planuje oficjalną poprawkę eliminującą ten błąd. W końcu mowa o problemie, który dotyka stosunkowo niewielu użytkowników — bo nie jest to najczęściej używana funkcja deweloperska. Nie ma jednak co tracić nadziei — Google nie w takich sytuacjach już reagowało. Jest szansa, że przyszłe aktualizacje dla Android Auto uwzględnią rozwiązanie tego problemu.

To nie koniec problemów z Android Auto. Jest jeszcze jeden błąd

Równolegle z resetami, użytkownicy zaczęli zgłaszać również inne błędy związane: tym razem chodzi o łączność bezprzewodową Android Auto. Po ostatnich aktualizacjach część użytkowników doświadczyła problemów z utrzymaniem stabilnego połączenia. Na ten moment nie wiadomo, czy wersja 13.8 aplikacji skutecznie rozwiązuje te trudności. Najwyraźniej jednak Google nie ma najlepszej passy w temacie i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na ruch giganta.

