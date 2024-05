Android Auto 12.0

Funkcja Android Auto od zawsze traktowana jest przez Google nieco po macoszemu. Nie zmienia to jednak faktu, że jest bardzo popularna i od dobrych 7 lat jest w zasadzie powszechna we wszystkich nowych samochodach. Google miał w przeszłości sporo pomysłów na rozwój tej funkcji, łącznie z zastąpieniem jej przez dedykowany tryb asystenta. Czas jednak mija, a Android Auto nadal jest rozwijane i oferuje coraz więcej możliwości, do społu z systemem Android Automotive, który pojawia się w kolejnych markach samochodów (m. in. Renault czy Polestar). Android Auto właśnie zadebiutowało w nowej wersji oznaczonej numerek 12.0, ale niestety jak zwykle nie mamy żadnej listy zmian. Gigant większość nowych funkcji wprowadza po stronie serwera, a aplikacja musi być tylko na nie przygotowana, dlatego warto zadbać o jej aktualną wersję.

Na pierwszy rzut oka w nowej aplikacji nic wielkiego się nie zmieniło, ale zmiany mogą być zaszyte w kodzie aplikacji. Kilka dni temu Google zapowiedziało szereg nowości dla swojej platformy, w tym wiele nowych aplikacji, które powinny znacząco poprawić funkcjonalność Android Auto i pozwolić na lepsze wykorzystanie coraz większych ekranów w samochodach. W niedalekiej przyszłości w ramach Android Auto pojawią się wreszcie aplikacje do streamingu, w tym prawdopodobnie YouTube. Do tej pory korzystanie z niego nie jest możliwe, przynajmniej w oficjalnej wersji. Są pewne obejścia, które jednak wymagają sporych ingerencji w sam telefon. Google zamierza jednak dać nam możliwość oglądania serwisów streamingowych, choć tylko podczas postuju.

Wśród nowych aplikacji pojawi się też przeglądarka internetowa oraz gry, które powinny pozwolić na ciekawsze spędzanie czasu w samochodzie np. podczas ładowania baterii w elektryku. Powinna być to bogatsza oferta niż to co oferuje obecnie dostępne rozwiązanie - Game Snacks. Najnowsza wersja Android Auto to zatem tylko zapowiedź zmian, ale biorąc pod uwagę rozwój aplikacji w przeszłości oraz plany związane z nowym asystentem korzystającym ze sztucznej inteligencji, będą one znaczące. Bardzo mnie to cieszy, bo dzisiaj nie wyobrażam sobie już podróżowania samochodem bez tego rozwiązania.