Android 15 dla Samsungów opóźniony. Musicie uzbroić się w dużo cierpliwości

Aktualizacja do Androida 15 wydaje się być niezwykle problematyczna dla wszystkich. Przypomnijmy chociażby to, że Google nie wyrobiło się z premierą systemu na start najnowszych urządzeń z serii Pixel. Teraz dowiedzieliśmy się także, że prace nad systemem dla urządzeń z serii Samsung Galaxy również się opóźnią i nie trafią do użytkowników wcześniej, niż w przyszłym roku..

Android 15 dla Samsung Galaxy w 2025 roku

O tym że prace nad One UI 7, nowym systemie opartym na Androidzie 15, nie idą tak jak się spodziewano wiadomo nie od dziś. Pierwsza beta miała wystartować w sierpniu -- a ostatecznie została opóźniona "na czas nieokreślony". Teraz dowiedzieliśmy się, że testowa wersja systemu trafi do użytkowników przed końcem tego roku, ale na finalną trzeba będzie poczekać do 2025.

Oficjalna wersja One UI 7 ze wszystkimi przełomowymi funkcjami sztucznej inteligencji zostanie wydana w przyszłym roku wraz z następną serią Galaxy S.

Wychodzi więc na to, że nowa wersja systemu na obecnych flagowcach nie pojawi się wcześniej, niż przed premierą nowych modeli (których spodziewamy się na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku). Nie wiadomo jednak jak długo przyjdzie właścicielom tegorocznych flagowców poczekać na aktualizację -- Samsung nie podał bowiem żadnego konkretnego harmonogramu.

W ostatnich latach Samsungowi naprawdę sprawnie szły wszystkie aktualizacje do najnowszych wersji systemu Android. "Piętnastka" wydaje się być jednak dużo bardziej problematyczna, ale... skoro nawet Google nie wyrobiło się na wielką premierę swoich flagowców, to czy faktycznie są powody do tego by ich winić?

Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. No chyba, że nie boicie się wszelkiej maści błędów: wtedy możecie spokojnie instalować wersję testową jeszcze tej jesieni.