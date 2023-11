Aktualizacja Android 14 dla Samsunga: pełny harmonogram

Samsung rozpoczął już falę aktualizacji do One UI 6 dla swoich smartfonów. Wiemy kiedy możemy się jej spodziewać dla całego zestawu urządzeń!

Użytkownicy smartfonów z Androidem nie mają takiego komfortu w kwestii wypatrywania nowych wersji systemu dla ich smartfonów, jak ma to miejsce w świecie iOS. Z każdą generacją sprawa wygląda coraz lepiej, ale do ideału wciąż daleko.

Nie zmienia to faktu, że coraz więcej producentów obiecuje kilka lat aktualizacji. Inna rzecz to taka, że są one dość nieregularne i... bez wątpienia nie tak zsynchronizowane, jak u Apple. Nie zmienia to faktu, że Samsung w pocie czoła pracuje nad aktualizacją do Androida 14 dla całego szeregu swoich smartfonów. Kilka tygodni temu doczekał się go flagowy model Galaxy S23, a teraz czas na aktualizację kolejnych modeli.

Harmonogram aktualizacji Samsung One UI 6

Mamy solidny harmonogram aktualizacji smartfonów Samsung Galaxy do najnowszej wersji systemu One UI 6. Naturalnie wszystko jeszcze może ulec zmianie, ale na tę chwilę to najbardziej aktualne informacje dotyczące tego, kiedy Android 14 zawita na cały szereg modeli.

Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra — 15. listopada 2023

— 15. listopada 2023 Samsung Galaxy S23 FE — 20. listopada 2023

— 20. listopada 2023 Samsung Galaxy A13 5G — 20. listopada 2023

— 20. listopada 2023 Samsung Galaxy A33 5G — 20. listopada 2023

— 20. listopada 2023 Samsung Galaxy A53 — 20. listopada 2023

— 20. listopada 2023 Samsung Galaxy Z Flip 4 — 20. listopada 2023

— 20. listopada 2023 Samsung Galaxy Z Flip 4 — 20. listopada 2023

— 20. listopada 2023 Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra — 20. listopada 2023

— 20. listopada 2023 Samsung Galaxy S21 FE — 24. listopada 2023

— 24. listopada 2023 Samsung Galaxy A52 — 27. listopada 2023

— 27. listopada 2023 Samsung Galaxy A52s — 27. listopada 2023

— 27. listopada 2023 Samsung Galaxy A13 — 27. listopada 2023

— 27. listopada 2023 Samsung Galaxy A23 5G — 27 .listopada 2023

— 27 .listopada 2023 Samsung Galaxy Z Fold 3 — 27. listopada 2023

— 27. listopada 2023 Samsung Galaxy Z Flip 3 — 27. listopada 2023

— 27. listopada 2023 Samsung Galaxy A04s — 4. grudnia 2023

— 4. grudnia 2023 Samsung Galaxy XCover 5 — 8. grudnia 2023

Jak wspominał jakiś czas temu Krzysiek — One UI 6 przynosi szereg solidnych zmian które ucieszą użytkowników. A nowości systemowe to zawsze fajna ciekawostka. Oby tylko obyło się bez żadnych wpadek, jak regularnie ma to miejsce... chociażby u Apple.

Źródło