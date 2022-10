W niedługiej przyszłości Android być może pozwoli na wygodniejsze przełączanie źródła dźwięku między różnymi urządzeniami. I to nie tylko tymi, które z telefonem są połączone przez Bluetooth.

Google już w 2020 testowało możliwość przełączania dźwięku między większą liczbą urządzeń, z którymi może komunikować się telefon. Jednak na testach się skończyło. Firma nigdy nie wprowadziła tej funkcji oficjalnie i wydawało się, że porzuciła ten pomysł. Teraz okazuje się, że nie wszystko stracone. Jak podaje The Verge, powołując się na informacje udostępnione przez Mishaala Rahmana z firmy Esper zajmującej się profesjonalnym zarządzaniem urządzeniami z Androidem, Google szykuje się do udostępniania bardziej zaawansowanych opcji przełączania dźwięku - funkcji, która została rozszerzona o nowe możliwości już przy okazji Androida 11.

W bibliotekach narzędziowych (SDK) w Android 13 związanych z protokołem Google Cast (Chromecast) pojawiły się wzmianki związane z możliwością zarządzania źródłem dźwięku z poziomu smartfona z Androidem. I nie chodzi tu o standardowe już przełączanie się między urządzeniami podłączonymi do telefonu przez Bluetooth. Nowe narzędzia pozwolą na przełączanie się także między sprzętem podłączonym za pomocą technologii Cast - np. z telewizorami i innymi sprzętami wspierającymi tę technologię. Wskazywać mają na to zaktualizowane wpisy odnoszące się do tzw. transferów local-to-remote, remote-to-local oraz remote-to-remote.

Google rozszerza przełączanie audio w telefonie między różnymi urządzeniami

W jaki sposób miałoby to działać? Zarządzanie źródłem dźwięku ma być banalnie proste i sprowadzać się np. do wywołania menu na zablokowanym ekranie. Demo możecie zobaczyć na poniższym wideo, które w jasny sposób pokazuje, jak w szybki i bezproblemowy sposób przełaczyć audio między różnymi urządzenia - także tymi, które nie są połączone z telefonem przez Bluetooth:

Na ten moment nie wiadomo jeszcze kiedy Google udostępni nowe możliwości przełączania źródła dźwięku między różnymi typami urządzeń podłączonych do sieci. Funkcja ta ma szansę pojawić się w którejś z kolejnych aktualizacji Androida 13 - więc nie wszyscy będą mieli okazję z niej skorzystać.