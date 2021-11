I tak Wear OS złączono z Tizenem oraz przygotowano nowe smartwatche. Czy to zadowoliło największego fana Wear OS sprzed lat i codziennego użytkownika smart zegarków? Smartwatche były od zawsze czymś, co mnie fascynowało i od początku starałem się dopatrywać w nich dobrych stron. Dostrzegałem też wady, większości z nich doświadczyłem i nadal uważam, że zmarnowano potencjał Android Wear (dziś Wear OS).

Zamiast wielu urządzeń na rynku i dużego poziomu personalizacji, platforma walczy o przetrwanie, bo odwracają się od niej kolejni producenci. Sojusz Samsunga (największego chyba rywala Apple na rynku smartwatchy) z Google wydaje się więc rozsądnym wyjściem, a Samsung Galaxy Watch 4 to krok w dobrą stronę.

+ Wygląd i wykonanie

Nie wszyscy mogą fanami stylu zegarków Samsunga, ale chwalę sobie wierność klasyce, czyli stawianie na okrągłą kopertę i tarczę. Lubię, gdy smartwatchowi jak najbliżej do klasycznego zegarka i stal nierdzewna, klasyczne paski oraz odpowiednie ustawienia (zawsze aktywny ekran) mogą Galaxy Watcha do takowego przybliżyć. Wersja Classic jest większa i bardziej masywna, ale wcale tego tak nie czuć. Rozmieszczenie przycisków i obracana ramka nie nadają mu cech gadżetu, lecz dobrze komponują się całą konstrukcją. A to nie jest regułą.

+ Interfejs i nawigacja - obracana ramka

Cyfrowa korona w Apple Watchu mogłaby być standardem, ale jeśli jakiekolwiek inne rozwiązanie miałoby jej zagrozić, to byłby to koncept Samsunga. Po raz pierwszy miałem styczność z ruchomą ramką w smartwatchu przez dłuższy czas i choć wymaga to pewnego przyzwyczajenia, to korzyści jakie daje są całkiem spore. Połączenie Tizena z Wear OS wprowadziło w mojej ocenie delikatny nieporządek w nawigacji po systemie, ale koniec końców można z niego szybko i bezproblemowo korzystać na co dzień.

+ Wear OS i aplikacje Google

Wśród plusów zegarka musiała znaleźć się cząstka sukcesu Google, czyli wsparcie dla aplikacji, których do tej pory tak brakowało. Google Keep, Wiadomości, Mapy Google, Google Pay, klawiatura Gboard - nareszcie można z nich korzystać na smartwatchu z serii Galaxy, więc nie jesteśmy skazani na aplikacje i sojusze Samsunga. Wolicie Spotify albo YouTube Music lub chcecie zmienić tarczę? Udajcie się do Google Play i pobierajcie do woli.

+ Funkcje fitness

W zegarkach Samsunga zawsze można było znaleźć spore zasoby aplikacji i usług służących do pomiarów codziennej oraz sportowej aktywności. Lista obsługiwanych dyscyplin jest bardzo obszerna, a w razie potrzeby można sięgnąć po aplikacje z Google Play. Pomiary nie będą oczywiście arcydokładne, lecz raczej orientacyjne, ale podobnie wygląda to w przypadku konkurencji. Gromadzenie danych w jednej aplikacji Samsung Health jest wygodne, ale skazuje nas na wsiąknięcie w dość zamknięty ekosystem...

- Funkcje fitness

Liczę, że podobnie łatwa do wyboru Google Pay nad Samsung Pay będzie zmiana Samsung Health na Google Fit, bo w przypadku zmiany zegarka nasze historyczne dane staną się nieużyteczne. Druga część problemu to natomiast lista mało użytecznych w praktyce funkcji, jak “Skład ciała”, która oferuje orientacyjne dane na bazie ogólnego pomiaru.

- Bałagan w aplikacjach i usługach

Niestety, Samsung Galaxy Watch 4 Classic nie jest zegarkiem pokroju innych urządzeń z Wear OS, które oferują co najwyżej własne tarcze i aplikacje. Udział Samsunga w tym projekcie jest tak duży, że ci, którzy omijali do tej pory rozwiązania koreańskiej firmy, będą teraz zmuszeni po nie sięgnąć. Zegarek nie współpracuje na Androidzie z aplikacją Wear OS, a wymaga instalacji trzech innych: Galaxy Wearable Galaxy Watch4 Plugin, Samsung Accessory Service. W przyszłości będzie możliwość podmiany Bixby na Asystenta Google, ale możliwość ta jeszcze się nie pojawiła. Takie częściowe przejście na usługi Google (dobrze, że płatności Google Pay działają jak należy)

- Czy muszę mieć telefon Samsunga?

To nie oznacza, że wszystko działa wtedy jakby zegarek był sparowany z telefonem tego samego producenta, bo nieaktywna jest np. synchronizacja trybu nie przeszkadzać oraz aplikacja Samsung Monitor i jej możliwości, czyli pomiar EKG czy ciśnienia. Pobranie i sideload zmodyfikowanej aplikacji jednak te opcje odblokuje.

- Konfuzja użytkownika

O ile osobom zagłębionym w aktualną sytuację na rynku smartwatchy oraz posiadaczy urządzeń Samsunga będę w stanie wytłumaczyć aktualne okoliczności, o tyle zwykłym użytkownikom przedstawienie jej jest naprawdę trudne. Niby mamy aplikacje i usługi Google, ale nie wszystkie. Niby to zegarek Samsunga, więc obsługujemy go aplikacją (na smartfon) od Samsunga i najlepiej instalować wszystkie trzy, a przecież i tak nie każda będzie działać (Samsung Monitor). Czy i kiedy doczekamy się aktualizacji? Nie jest to zapowiedziane na żaden konkretny termin, a wiemy też, jak do uaktualnień podchodzą użytkownicy (odkładając je przez tygodnie lub miesiące).

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Testowany egzemplarz to 46 mm wersja smartwatcha i oferuje ekran AMOLED 1,4 cala 450x450 px (czytelny w jasnych warunkach), dwurdzeniowy procesor Exynos W920 1.18 GHz, 1,5 GB RAM 16 GB wbudowanej pamięci, łączność 802.11 a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, LTE, baterię 361 mAh i zestaw sensorów: akcelerometr, barometr, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, czujnik światła, optyczny czujnik tętna, elektryczny czujnik serca.