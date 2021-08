Wersje testowe systemów operacyjnych to istna skarbnica wiedzy jeśli chodzi o nowe odsłony oprogramowania. Nie każda znaleziona w ten sposób funkcja ląduje w ostatecznej wersji OS-a, ale takie znaleziska dają wgląd w to, nad czym pracują programiści odpowiedzialni za kod, na których działają nasze smartfony.

Według raportu XDA-Developers, w nowej becie Androida 12 znajdzie się dość niecodzienna funkcja dostępności - sterowanie smartfonem za pomocą min, czy jak wolicie - mimiki twarzy. Jestem bardzo ciekawy jak sprawdzi się to w praktyce, bo na pierwszy rzut oka gesty są dość naturalne i proste, choć bardzo dużo zależy od tego jak dobrze przednia kamera smartfona będzie je rozpoznawać:

Wymienione wyże gesty można będzie przyporządkować do takich działań, jak na przykład przewijanie do przodu, do tyłu, wejście do szybkich ustawień, powrót do poprzedniej strony lub ekranu czy przeniesienie do ekranu głównego. Uruchomienie funkcji rozpoznawania mimiki twarzy będzie sygnalizowała specjalna niebieska buźki. Co ciekawe, ta funkcja nie będzie zarezerwowana wyłącznie dla Androida 12, będzie można również ściągnąć dodatkową aplikację i zainstalować ją na Androidzie 11.

Dla kogo takie wygibasy twarzą? Dla osób, które nie mogą korzystać ze smartfona w klasyczny sposób. Ciężko ocenić na ile będzie to faktycznie przydatne, natomiast warto pochwalić developerów za kolejne próby tworzenia ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

Skoro o gestach mowa, to chodziło o coś zupełnie innego, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Nie wiem czy pamiętacie, ale całkiem niedawno, bo w pierwszej połowie 2019 roku LG chwaliło się sterowaniem LG G8 ThinQ gestami, robiąc wokół tego niemałe promocyjne zamieszanie i wskazując jako jedną z najciekawszych funkcji smartfona. Przypomnę tylko, że LG nie produkuje już smartfonów.

