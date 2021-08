Niektórzy twierdzą, że tryb ciemny jest małą smartfonową rewolucją, szczególnie w przypadku ekranów OLED. A co jeśli jego moc oszczędzania baterii nie jest wcale tak duża jak myślicie?

Tryb ciemny był jedną z najcieplej przywitanych zmian w systemach operacyjnych w ostatnich latach i dziś chyba nikt nie wyobraża już sobie nowego smartfona, któremu nie da się przełączyć kolorów interfejsu. Doceniają to szczególnie posiadacze urządzeń z ekranami OLED, w których uruchomienie trybu ciemnego ma w założeniu zmniejszać zużycie energii. Chodzi właśnie o panele OLED, które potrafią wyłączać pojedyncze piksele żeby wyświetlać czarny kolor.

Naukowcy z Purdue University pokazali jednak, że przełączenie systemu na tryb ciemny może wcale nie dawać tak wiele jeśli chodzi o zużycie energii w smartfonie.

Na tak zwany warsztat wzięto sześć popularnych aplikacji - Kalkulator, Kalendarz Google, Mapy Google, Google News, Wiadomości Gogole, Telefon i YouTube używając oprogramowania Per-Frame OLED Power Profiler (PFOP). Porównano czasy aktywności dla każdej aplikacji na smartfonach Pixel 2, Pixel 4, Pixel 5 i Moto Z3.

Wielu użytkowników korzysta z automatycznego ustawiania jasność, które przestawia podświetlenie ekranu na 30-40% kiedy urządzenie znajduje się w pomieszczeniu. Badacze ustalili, że przełączenie się z trybu jasnego z 30-50% jasności do trybu ciemnego pozwala oszczędzić średnio między 3 do 9% baterii na wszystkich testowanych sprzętach. Nie jest to jak widzicie przesadnie dużo.

Zdecydowanie więcej energii da się oszczędzić przestawiając tryb z jasnego na ciemny, ale wtedy gdy w jasnym korzystamy z podświetlenia ekranu ustawionego na 100%. W takim przypadku wykorzystanie ciemnego trybu oszczędza aż od 39 do 47% baterii w smartfonie. Z setki korzystamy przede wszystkim na zewnątrz, w pełnym słońcu.

Znam przynajmniej kilka osób, które nie przepadają za trybem ciemnym głównie z uwagi na aspekt wizualny - i jak zawsze, o gustach się nie dyskutuje. Mając jednak taką wiedzę mogą śmiało odbijać piłeczkę na wszelkie sugestie, że niepotrzebnie tracą baterię smartfona. Okazuje się bowiem, że przy rozsądnym ustawieniu jasności korzyści w czasie działania na jednym ładowaniu są praktycznie niezauważalne i jeśli zaufamy automatowi (przynajmniej w pomieszczeniach) niczego tak naprawdę nie ugramy.

A Wy korzystacie regularnie z ciemnego trybu w smartfonach, czy zostajecie przy jasnym? Ja jestem zwolennikiem ciemnych kolorów, choć czasem - dla odmiany - przełączam sobie system na kilka dni w tryb jasny żeby przełamać trochę monotonię korzystania ze smartfona.

źródło